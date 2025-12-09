Jornal afirma que astro do Barcelona fará jornada espiritual; veja
Ronald Araujo busca se recuperar mentalmente para voltar ao gramados após expulsão
O Barcelona passa por uma situação delicada com um de seus principais jogadores após trauma psicológico. O zagueiro Ronald Araujo foi expulso em duelo contra o Chelsea pela Champions League e, desde então, não retornou aos gramados. Assim, o jornal "Marca" informou que o uruguaio passará por uma jornada espiritual para então voltar a ficar à disposição.
Ronald Araujo viajará para Israel como maneira de se curar mentalmente após a situação contra o Chelsea e o jornal espanhol descreveu o esforço do uruguaio:
– Araujo é um crente devoto e está explorando todas as vias possíveis para retornar ao time o mais rápido possível, que é seu objetivo final. Por esse motivo, ele escolheu fazer essa jornada ao local mais sagrado da cristandade para buscar toda a ajuda possível para jogar pelo Barcelona o quanto antes – retratou o "Marca".
Ronald foi expulso contra o Chelsea e não tem previsão para voltar aos gramados
No último dia 25 de novembro, o Barcelona perdeu para o Chelsea por 3 a 0, em Stamford Bridge, e Ronald Araujo foi expulso ainda no primeiro tempo da partida, o que corroborou com as dificuldades do Barça na partida. Desde então, o zagueiro não foi mais relacionado por ter deixado claro suas dificuldades para a comissão técnica. Assim, a viagem para Israel pode ser a chave para um retorno aos gramados em breve, mesmo que a tendência seja de jogar novamente só em 2026.
