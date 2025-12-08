AO VIVO: Acompanhe duelo inédito entre João Fonseca e Carlos Alcaraz

Chegou o dia de um dos duelos mais aguardados do tênis atual. De um lado, João Fonseca, número 1 do Brasil e 24 do mundo, aos 19 anos. Do outro, ninguém menos do que o espanhol Carlos Alcaraz, melhor tenista do planeta, de 22 anos. A partida-exibição, que começa em torno de 22h15 (de Brasília), é a principal atração do Miami Invitational, no LoanDepot Park, estádio de beisebol. O Lance! acompanha ao vivo.

Pré-jogo

Em seguida, a primeira faz parceria com Alcaraz, e a segunda com Fonseca, para a disputa de um supertiebreak (de 10 pontos).

A programação começa às 21h (de Brasília), com a partida entre as americanas Jessica Pegula e Amanda Anisimova.



Para o jovem carioca, o inédito duelo faz parte da pré-temporada, que teve início no último dia 24, com os treinos na Yes Tennis. Já o tenista espanhol inicia a pré-temporada no próximo dia 13 . No domingo, em Nova Jersey, Alcaraz perdeu outra exibição, para o americano Frances Tiafoe, por 6/3, 3/6 e 10/7.

João Fonseca elogia Alcaraz

Semana passada, João Fonseca não poupou elogios ao líder do ranking:



- Ele nos incentiva muito a acreditar e a manter a motivação para sermos melhores jogadores. É um tenista que representa muito bem uma forma de levar as coisas com tranquilidade, sempre sorrindo, mas ao mesmo tempo se dedicando e trabalhando duro. Vai ser um dia com muitos ensinamentos, vai ser muito legal, ainda mais com um cara como ele, com quem sempre tive uma boa relação. Sempre que nos cruzamos, a gente se cumprimenta e conversa um pouquinho, ele é muito gente fina.

O jovem espanhol também encheu a bola do brasileiro, com quem já treinou algumas vezes no circuito mundial:

- Estou empolgado para entrar em quadra neste evento inédito no LoanDepot Park, junto com João Fonseca. Ele é um jogador que tem um grande futuro pela frente e representa muito bem a nova geração de tenistas brasileiros. Me encanta poder vê-lo no circuito, nos vestiários.