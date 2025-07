O PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0 e conquistou a classificação à final do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (9), no MetLife Stadium. No início da partida, os franceses aproveitaram dois vacilos da defesa da equipe de Xabi Alonso e balançaram as redes cedo com Fabian Ruiz e Dembélé. Ainda na etapa inicial, o meia espanhol ampliou o marcador. No segundo tempo, Gonçalo Ramos deu números finais ao duelo com um gol aos 42 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

Veja os melhores momentos:

Como foi a partida entre PSG e Real Madrid?

No primeiro tempo, o PSG iniciou o jogo com muita intensidade e quase abriu o placar em finalização de Fabian Ruiz da quina da área para grande defesa de Courtois. Na sequência, o goleiro do Real Madrid fez outra grande intervenção em chute de Nuno Mendes após um cruzamento rasteiro na área. No entanto, os franceses abriram o placar aos seis minutos após vacilo de Asencio dentro da área em que Dembélé roubou a bola, dividiu com Courtois, enquanto Fabian Ruiz ficou com a sobra e balançou as redes. Aos oito minutos, Rüdiger errou uma tentativa de recuo, e Dembélé avançou livre de marcação e bateu no cantinho para ampliar o marcador.

➡️Jornal aponta culpados pelo vexame do Real Madrid no Mundial

Em um rápido contra-ataque do PSG, Hakimi tabelou com Dembélé e cruzou rasteiro para Fabian Ruiz dominar e finalizar para marcar seu segundo gol aos 23 minutos. Nos minutos finais da etapa inicial, os franceses controlaram a posse de bola e quase ampliaram o marcador com Kvaratschelia tendo uma grande oportunidade pelo lado esquerdo da área, mas finalizando ao lado do gol de Courtois.

continua após a publicidade

➡️Modric e Vázquez se despedem do Real Madrid após derrota para o PSG

No segundo tempo, o Doué ampliou o placar com apenas dois minutos, mas o gol foi anulado por impedimento de Dembélé na origem da jogada. Diante da vantagem no placar, Luis Enrique optou por preservar suas principais peças cedo, e mesmo assim o PSG controlava a posse de bola. O Real Madrid não encontrava soluções nem com as mudanças de Xabi Alonso e não ameaçou o gol de Donnarumma, que fez apenas uma defesa na etapa final em chute de fora da área de Militão. E aos 42 minutos, Barcola fez grande jogada individual na área, encontrou Gonçalo Ramos, que fintou a marcação e estufou as redes para dar números finais ao duelo em favor do PSG.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O que vem por aí para PSG e Real Madrid?

Com a vitória sobre o Real Madrid, o PSG encara o Chelsea na final do Mundial de Clubes, no domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Por outro lado, os espanhóis retornam dos Estados Unidos visando a estreia na La Liga diante do Osasuna, no dia 19 de agosto.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 4 x 0 Real Madrid - Mundial de Clubes

Semifinal

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 9 de julho de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

🥅 Gols: Fabian Ruiz, 6'/1ºT (1-0); Dembélé, 8'/1ºT (2-0); Fabian Ruiz, 23'/1ºT (3-0); Gonçal Ramos, 42'/2ºT (4-0)

🟨 Cartões amarelos: Tchouameni e Carvajal (RMA); João Neves (PSG)

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes (Lee Kang-in); João Neves, Fabian Ruiz (Zaire-Emery) e Vitinha; Doué (Mayulu), Dembélé (Gonçalo Ramos) e Kvaratschelia (Barcola).

REAL MADRID (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio (Militão) e Fran García; Tchouameni, Arda Güler (Lucas Vázquez) e Bellingham (Modric); Vini Jr (Brahim Díaz), Gonzalo García (Carvajal) e Mbappé.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.