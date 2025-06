O próximo destino de Rodrygo, do Real Madrid, pode ser a Premier League. Segundo o jornal inglês "The Athletic", três gigantes do futebol inglês estão de olho no brasileiro, que viveu má fase ao longo de 2024/25 com a camisa blanca.

Arsenal, Manchester City e Chelsea são os principais candidatos à contratação do "Rayo", e podem formalizar uma proposta nas próximas semanas, principalmente após o Mundial de Clubes. O atacante foi relacionado pelo novo técnico Xabi Alonso, e deve observar questões relacionadas ao mercado europeu apenas após a disputa intercontinental, que começa no sábado (14).

O interesse dos Gunners em Rodrygo não é novo. Desde 2024, há expectativa em Londres por uma aproximação da diretoria, e o técnico Mikel Arteta deixou as portas abertas para uma transferência, afirmando que precisa de atletas grandes para obter resultados positivos.

- Não vou especificar nomes, mas trouxemos ao clube a obrigação de ganhar um troféu. Todos acreditam nisso. Temos que marcar mais gols, ter criatividade, e adicionar números ao elenco. E isso vai acontecer em diferentes posições - disse o comandante espanhol.

City e Chelsea, por sua vez, correm por fora na disputa pelo futebol do ex-Santos, mas seguem monitorando a situação. Os movimentos dos Cityzens antes do Mundial devem distanciar as chances de aproximações, já que fizeram grandes contratações, enquanto os Blues, com gastos excessivos nos últimos anos, observam atentos as questões relacionadas ao Fair Play Financeiro (FPF) local.

Rodrygo, do Real Madrid, é alvo de clubes da Premier League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

📆 Rodrygo no Arsenal? Como foi a temporada no Real?

O brasileiro viveu uma temporada abaixo das expectativas, assim como quase todo o elenco do Real Madrid. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe venceu apenas a Supercopa da Uefa, no primeiro jogo de 2024/25, e a Copa Intercontinental. Depois, não engatou mais nenhum troféu, sendo vice para o rival Barcelona em três competições: Supercopa do Rei, Copa do Rei e La Liga. Na Champions, a queda veio justamente para o Arsenal, nas quartas de final.

⚽ 51 jogos

⌛ 3.360 minutos em campo

🥅 14 gols

📤 9 assistências

✅ 34 vitórias

🟰 7 empates

❌ 10 derrotas

