Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra a movimentação desta terça-feira (29) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Neymar 🤔 Olympique de Marseille

O futuro de Neymar ao fim da temporada segue indefinido. O jornal argentino "TyC Sports" noticiou que o brasileiro poderia estar de volta à Europa. O veículo afirma que o Olympique de Marseille, da França, seria o clube "mais bem posicionado" para receber Neymar visando a Copa do Mundo. O Le Parisien, por outro lado, classificou a possível transferência como "completamente falsa" ao ouvir uma fonte interna do clube.

João Félix ✅ Al-Nassr

Nesta terça-feira (29), o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, anunciou oficialmente a contratação de João Félix, vindo do Chelsea. O atacante português de 25 anos assinou um contrato de duas temporadas, válido até 2027.

Mercado da Bola João Felix assinou contrato com o Al-Nassr até 2027 (Foto: Divulgação)

Leandro Trossard 💭 Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund está monitorando a situação de Leandro Trossard. O ponta de 30 anos, que tem contrato com o Arsenal até 2027, também recebeu duas ofertas concretas de clubes da Premier League. Uma transferência nesta janela é considerada possível, conforme apurado por Florian Plettenberg, da "Sky Sports".

Mercado da Bola: Trossard está na mira do Borussia Dortmund (Foto: GLYN KIRK/AFP)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

