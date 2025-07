Ídolo do Barcelona faz cirurgia na coluna e é baixa por tempo indeterminado

Ídolo do Barcelona, Ter Stegen passou por uma cirurgia na coluna e é baixa para Hansi-Flick por tempo indeterminado. Nesta terã-feira (29), o clube comunicou que o procedimento foi bem sucedido após reclamações de dores na região lombar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- O goleiro Marc-André ter Stegen foi submetido com sucesso a uma nova intervenção para tratar seus problemas lombares. A cirurgia foi feita pela Dra. Amélie Léglise, na Sports Clinic Bordeaux Mérignac, sob supervisão dos Serviços Médicos do Barça. Sua recuperação determinará quando poderá retornar.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, Ter Stegen dizia que seria baixa por cerca de três meses, o que não é considerado uma baixa de longa duração. Caso o atleta fique parado por quatro meses ou mais, o Barcelona teria direito a utilizar 80% do salário do alemão e liberar uma verba dentro do Fair Play Financeiro da La Liga para inscrever um outro jogador no lugar.

Nos próximos dias, o Barcelona irá preparar um informe médico que será analisado por especialistas da La Liga. A entidade definirá se a baixa de Ter Stegen poderá ser considerada de longa duração ou não, uma vez que há discordância entre clube e jogador sobre o tempo indisponível.

continua após a publicidade

Barcelona encontra solução para Ter Stegen

Embora o Barcelona não conte com Ter Stegen nos próximos meses, Hansi-Flick seguirá com Szczęsny como titular. O polonês renovou seu contrato com o clube blaugrana e assinou um vínculo por duas temporadas.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.