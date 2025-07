Xabi Alonso se encanta com jovem do Real Madrid no início de trabalho

Xabi Alonso se encanta com as atuações de Arda Güler no Real Madrid durante a disputa do Mundial de Clubes. Segundo o "Marca", o comandante foi surpreendido não pela qualidade com a bola do jogador, mas pela disposição em aprender, ocupar novos espaços no campo e adquirir conceitos defensivos.

Enquanto Güler ganha moral com Xabi Alonso, Rodrygo se vê com menos espaço no Real Madrid, uma vez que o turco deve se manter na equipe titular. Com isso, o treinador deve manter o esquema com quatro meio-campistas e utilizar Vini Jr e Mbappé como armas no ataque.

Neste momento, Güler vem se preparando para um início forte de temporada, principalmente por conta da ausência de Jude Bellingham, que passou por uma cirurgia no ombro e desfalca o Real Madrid nas próximas semanas. O jovem de 20 anos é a principal aposta de Xabi Alonso em busca de um jogo mais associativo e tático com a equipe merengue.

Embora estivesse acostumado a atuar mais como um ponta, Xabi Alonso busca aproveitar a visão de Güler, o passe e a capacidade do atleta de receber uma bola entre as linhas adversárias para ter sucesso no Real Madrid. A experiência do Mundial de Clubes foi vista como positiva, embora a equipe não tenha conseguido disputar o título do torneio.

Arda Güler comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Pachuca, pelo Mundial de Clubes (Foto: Federico Parra/AFP)

Xabi Alonso conta com Rodrygo no Real Madrid?

Embora a sensação seja a de que Rodrygo tenha perdido espaço, Xabi Alonso sempre elogiou a qualidade do brasileiro do Real Madrid. No entanto, o camisa 11 não vive sua melhor fase do ponto de vista individual.

Ainda assim,, Rodrygo pode aproveitar a ausência de Bellingham para ganhar espaço no início da próxima temporada. Xabi Alonso deve manter Tchouameni, Valverde e Güler no setor de meio de campo, e Camavinga se recupera de uma lesão. Nesse sentido, o brasileiro deve lutar por uma vaga entre os titulares.

