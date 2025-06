Chile demite técnico ex-Palmeiras após terceiro ‘fracasso mundial’

Ricardo Gareca não é mais técnico do Chile. O técnico não resistiu à queda da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe perdeu por 2 a 0 para a Bolívia na terça-feira (10), e não consegue sequer alcançar a repescagem.

O ultimato de Gareca no cargo aconteceu devido à perda de um confronto crucial na campanha do torneio classificatório. O duelo direto por uma vaga na repescagem da competição terminou em vitória tranquila para os bolivianos.

Com quatro minutos de jogo, Medina cruzou pela direita para Miguelito, que tirou do zagueiro e abriu o placar em chute firme. Ainda na primeira etapa, Lucas Chávez acertou o ombro do rival com o pé, e foi advertido com o cartão vermelho após revisão do VAR.

Nos 45 minutos finais, foi a vez do Chile de ter um jogador expulso: Francisco Sierralta, que entrou no intervalo, não encontrou a bola e acertou Robson Matheus, sendo punido em seguida de forma direta. Ainda deu tempo da Bolívia ampliar o placar nos acréscimos. O autor do primeiro gol finalizou, o goleiro Cortés defendeu, mas Enzo Monteiro deu números finais ao jogo.

Agora, a Bolívia está na oitavas posição, com 17 pontos, enquanto o Chile amarga a lanterna com 10. Portanto, "La Roja" ficará sem participar de uma Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Anteriormente, o país ficou de fora do Mundial de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar. Na próxima Data Fifa, que acontecerá em setembro, a equipe cumpre tabela em confrontos contra Brasil e Uruguai.

Em sua passagem pela seleção chilena, Gareca comandou a equipe em 17 jogos, com apenas quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas.

