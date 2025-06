Com a derrota para a Bolívia por 2 a 0, o Chile é a primeira seleção sul-americana sem chances de disputar a Copa do Mundo de 2026. Principal expoente da geração, Alexis Sánchez pediu desculpas aos torcedores por mais uma campanha negativa no torneio classificatório.

Sánchez foi um dos principais jogadores da geração mais vitoriosa do país. Liderados pelo técnico Jorge Sampaoli, a seleção venceu os primeiros títulos em 105 anos de história.

— Peço desculpas aos torcedores. Estou na seleção há 20 anos e nunca passei por essa situação antes. Estou triste, assim como o grupo. Vejo os jogadores tristes, mas futebol é assim — disse à TNT.

Aos 36 anos, Sánchez disse que está à disposição para seguir com a seleção chilena como um suporte aos mais jovens e continuar participando da reconstrução do elenco.

— A reformulação vem de três anos, a geração dourada terminou faz tempo, está enterrada. Só eu fiquei e, enquanto estiver em forma, espero ajudar os mais jovens. Eu me vejo na seleção, seja para apoiar os jogadores mais jovens ou para ajudar o Chile. Estou saindo com tristeza porque o Chile não merece isso. As coisas foram muito mal feitas, e isso se refletiu na nossa forma de jogar — completou.

Bolívia x Chile: como foi o jogo? ⚽

Com quatro minutos de jogo, Medina cruzou pela direita para Miguelito, que tirou do zagueiro e abriu o placar em chute firme. Ainda na primeira etapa, Lucas Chávez acertou o ombro do rival com o pé, e foi advertido com o cartão vermelho após revisão do VAR.

Nos 45 minutos finais, foi a vez do Chile de ter um jogador expulso: Francisco Sierralta, que entrou no intervalo, não encontrou a bola e acertou Robson Matheus, sendo punido em seguida de forma direta. Ainda deu tempo da Bolívia ampliar o placar nos acréscimos. O autor do primeiro gol finalizou, o goleiro Cortés defendeu, mas Enzo Monteiro deu números finais ao jogo.

