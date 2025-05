Técnico do Arsenal franqueia chegada de Rodrygo, do Real Madrid

As portas para Rodrygo estão abertas no Arsenal. O brasileiro do Real Madrid tem sido fortemente ligado a um movimento rumo à Premier League, e o destino provável é o clube de Londres, que encerrou mais uma temporada sem conquistas nacionais e continentais.

Em entrevista coletiva, o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, falou sobre a possível chegada do "Rayo" à capital inglesa. Fugindo dos padrões de rechaçar aspas sobre contratações, o espanhol optou por uma espécie de "pressão" à diretoria, e afirmou que quer os melhores em seu elenco.

- Não vou especificar nomes, mas trouxemos ao clube a obrigação de ganhar um troféu. Todos acreditam nisso. Temos que marcar mais gols, ter criatividade, e adicionar números ao elenco. E isso vai acontecer em diferentes posições - afirmou o comandante.

Em quase seis anos à beira do campo do Arsenal, Arteta conduziu o time a apenas um título grande: a Copa da Inglaterra de 2019/20. Com isso, urge a necessidade de conquistas para findar um jejum de cinco temporadas sem adicionar condecorações à galeria londrina, e para isso, Rodrygo é um dos nomes estudados para a janela.

- Nós trouxemos este clube para uma posição, um lugar, que na próxima temporada somos obrigados a ganhar um troféu relevante. Isso significa que todos acreditam que temos o nível que demonstramos, a consistência e o fato de ser um time de elite no país e na Europa.

📆 Rodrygo no Arsenal? Como foi a temporada no Real?

O brasileiro viveu uma temporada abaixo das expectativas, assim como quase todo o elenco do Real Madrid. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe venceu apenas a Supercopa da Uefa, no primeiro jogo de 2024/25, e depois, não engatou mais nenhum troféu, sendo vice para o rival Barcelona em três competições: Supercopa do Rei, Copa do Rei e La Liga. Na Champions, a queda veio justamente para o Arsenal, nas quartas de final.

⚽ 51 jogos

⌛ 3.360 minutos em campo

🥅 14 gols

📤 9 assistências

✅ 34 vitórias

🟰 7 empates

❌ 10 derrotas

