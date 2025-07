Ex-Vasco trava negociações e bloqueia transferências em gigante europeu; entenda

Desde sua chegada à Juventus em 2024, Douglas Luiz não tem conseguido repetir o desempenho que o consagrou no Aston Villa, da Premier League. Após temporadas de destaque no futebol inglês, o ex-Vasco atravessa seu momento mais desafiador em clubes europeus, com desempenho aquém das expectativas iniciais. Diante do cenário, a diretoria da Velha Senhora passou a considerar seu nome como negociável no mercado da bola internacional.

A Juventus avalia a possibilidade de negociar o meio-campista de 27 anos para recuperar o investimento realizado na última temporada, estimado em aproximadamente 50 milhões de euros. Embora o contrato do jogador com o clube seja válido até junho de 2029, a diretoria bianconera estuda alternativas para reduzir os custos com o atleta já a partir do próximo ano.

Segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", a entidade aceitaria uma proposta de 40 milhões por Douglas nesta janela de transferências do verão europeu. O brasileiro, por sua vez, força uma saída da equipe de Turim. No primeiro compromisso interno de 2025/26, na última quinta-feira (24), ele não compareceu, sem justificativas.

Uma nova senhora? 🦓

A Juventus, sob o comando do técnico Igor Tudor, busca promover uma reformulação no elenco nesta temporada. Para viabilizar novas contratações, o gerente geral Damien Comolli depende diretamente dos recursos provenientes de transferências. Entre os alvos da diretoria estão nomes como Randal Kolo Muani, emprestado à Juventus em 2024/25; Nahuel Molina e Morten Hjulmand — negociações que exigem aporte financeiro imediato.

Contudo, a dificuldade em avançar nas saídas de atletas compromete os planos do clube. A expectativa da cúpula juventina era arrecadar cerca de 90 milhões de euros com as vendas de Douglas Luiz, Dušan Vlahović e Timothy Weah. As informações, novamente, são do veículo "La Gazzetta dello Sport".

