Jadon Sancho pode retornar ao Borussia Dortmund pela segunda vez

Um dos grandes ativos do mercado de transferência, Jadon Sancho pode estar retornado para o Borussia Dortmund. O jogador inglês não conseguiu se firmar no Chelsea e no Manchester United, e o único time em que conseguiu demonstrar o seu futebol foi no clube alemão. Por isso, a equipe preta e amarela pode repatriar o atacante.

continua após a publicidade

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o "Sky Sports", o Borussia Dortmund estuda uma repatriação do jogador. Sancho está sendo perseguido por diversos clubes nesta janela de transferência, incluindo Juventus e Napoli, que monitoram o atacante. Entretanto, um possível reencontro com o time alemão pode pesar, já que, nas duas vezes em que vestiu a camisa preta e amarela, Sancho viveu seus melhores anos no futebol internacional, inclusive, jogando uma final da Champions League.

continua após a publicidade

➡️Irmão de Nico Williams manda recado ao Barcelona: ‘Fazemos às escondidas’

Sancho não se firmou em outro clube, além de Borussia Dortmund

No clube alemão, Sancho teve seu melhor momento no futebol. Na primeira passagem pelo Borussia Dortmund, o jogador inglês se destacou mundialmente, alcançando mais de 10 gols e 10 assistências em três temporadas pelo Schwarzgelben. O seu desempenho foi tamanho, que o jogador chegou a alcançar o valor de mercado de 130 milhões de euros em 2020.

Em 2021, o Manchester United pagou 85 milhões para contar com seus talentos. Pelo Red Devils, o jogador não se firmou na equipe, acumulando desempenhos abaixo, além de conflitos públicos com o ex-técnico Erik ten Hag. Diante disso, o jogador voltou ao Borussia Dortmund por empréstimo. De volta ao clube alemão, Sancho não se destacou tanto, como na primeira vez, mas mesmo assim, fez parte do elenco que levou o Schawrzgelben à final da Champions League.

continua após a publicidade

➡️Thiago Almada explica escolha pelo Atlético de Madrid: ‘Meu sonho’

➡️Xabi Alonso se encanta com jovem do Real Madrid no início de trabalho

Sancho ganhando o prêmio de MOTM na Champions League, em sua segunda passagem pelo Borussia Dortmund (Foto: Divulgação / Site Borussia Dortmund)

O empréstimo não foi renovado, e Sancho voltou ao Manchester United. Entretanto, na Inglaterra, o jogador foi direto à Londres, sendo emprestado novamente, mas dessa vez para o Chelsea. Pelos Blues, Sancho ensaiou uma reação, acumulando cinco gols e nove assistências em 41 jogos, conquistando a Conference League. No entanto, mesmo com o desempenho, a equipe de Enzo Maresca decidiu por não renovar o empréstimo com o atacante, inclusive, pagando uma multa para liberar o atacante antes mesmo do fim do contrato.

De volta ao Manchester United, Sancho não faz parte dos planos de Rúben Amorim para a próxima temporada. O jogador foi posto para treinar separado do elenco principal, e liberado para negociar seu futuro com outra equipe. Um negócio definitivo é o que os Red Devils procuram, mas um empréstimo com obrigação de compra também não é descartado.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.