Irmão de Nico Williams manda recado ao Barcelona: ‘Fazemos às escondidas’

Inaki Williams criticou a pressão externa e a campanha midiática em torno da decisão de seu irmão, Nico Williams, de permanecer no Athletic Bilbao. Em entrevista coletiva, o novo capitão do clube afirmou que "muitas das informações divulgadas eram mentira" e que o barulho causado por vazamentos e especulações nas redes sociais atrapalhou o andamento da negociação com o Barcelona.

O irmão de Nico afirmou que o Athletic Bibao age com discrição quando deseja manter um jogador, ao contrário do clima de tensão criado nos bastidores da novela envolvendo o atacante. Nico Williams renovou recentemente com o clube basco até 2035, aumentando sua multa rescisória para 90 milhões de euros.

— Foi um pouco complicado para a família, falaram muito dele, e muitas das coisas que disseram não são verdade. Ele apenas se manteve em silêncio. Todo mundo tem o direito de refletir sobre seu futuro. Em muitos momentos, não foram justos com ele. Às vezes, só para escolher num cardápio as pessoas demoram minutos. A decisão do meu irmão não era fácil — anaisou Inaki Williams.

O primeiro capitão negro da história do Athletic Bilbao elogiou a postura do irmão durante toda a novela com o Barcelona.

— A maturidade dele foi incrível. Ele teve muitas ofertas, era um ‘doce’ para os grandes clubes, com uma cláusula fácil de assumir. Mas decidiu com o coração e com ambição. Ele quer deixar seu legado aqui, como fez Julen Guerrero. A escolha foi clara, mas havia que redigir um contrato longo. Houve episódios ruins, como vandalizarem o mural dele e quebrarem o vidro do carro… Mas ele ficou — afirmou.

Na entrevista coletiva Inaki ainda revelou que foram vários clubes a procurar Nico Williams, e a pressão dos torcedores afetaram o jovem da seleção espanhola.

— Foram muitos clubes atrás dele, e ele só tem 22 anos. Ficou calado e muitas vezes tive que contê-lo porque via coisas que o desagradavam. Foram muitas ligações e videochamadas. As pessoas do Athletic precisam entender que decisões de vida não se tomam da noite pro dia. A escolha foi dele. E tenho certeza que, no primeiro jogo da Liga em San Mamés, ele será muito aplaudido.

Inaki Williams em ação pelo Athletic Bilbao (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

— Todos sabemos como funciona o mundo do futebol e qual era a pressão que queriam exercer sobre todos os torcedores do Athletic, sobre o meu irmão… Uma campanha midiática que talvez eles achassem que iria funcionar. Nós, o Athletic como clube, quando quer um jogador, faz isso às escondidas. Esse barulho externo causou muitos danos e sujou bastante as coisas. Porque muitas das coisas que eram ditas, vazadas para a imprensa ou postadas nas redes sociais eram mentira — concluiu.

Alvo do Barcelona, Nico Williams renovou com o Bilbao

O atacante Nico Williams, que despertava interesse de Barcelona e Bayern de Munique na atual janela de transferências, renovou contrato com o Athletic Bilbao até 2035, incluindo uma cláusula de rescisão de 90 milhões de euros, equivalente a R$ 572,8 milhões. A oficialização da renovação no início de julho encerrou as especulações sobre a possível saída do atleta, que defende também a seleção da Espanha.

