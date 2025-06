O calvário de Reinier no Real Madrid parece não ter fim. O brasileiro, revelado pelo Flamengo, entrará em seu último ano de contrato com os Merengues, mas não deve ser aproveitado nem sequer pelo Castilla, espécie de time B comandada pelo ex-jogador Álvaro Arbeloa.

O meia-atacante não foi incluído na lista de relacionados do novo técnico Xabi Alonso para o Mundial de Clubes, que se inicia no sábado (14). Com isso, permaneceu na zona ibérica e deve procurar um novo clube, seja por empréstimo ou transferência definitiva.

O jornal espanhol "Marca" detalhou a situação de Reinier e a falta de aproveitamento no elenco profissional, mesmo com boas pré-temporadas nos últimos anos.

- Reinier retorna todos os verões ao seu purgatório particular em Valdebebas, ao qual agarrou desde sua assinatura pelo clube em janeiro de 2020. Quatro empréstimos depois, a porta do Real Madrid se fechou completamente para o brasileiro. [...] Com contrato até 2026, tem esta última temporada para se despedir com pelo menos algum orgulho, tentando mostrar aos que apostaram nele que tem alguma qualidade - afirmou o periódico.

Na última temporada, mesmo depois de fazer uma pré-temporada positiva sob o comando de Carlo Ancelotti, o jogador esteve cedido temporariamente ao Granada, que disputou a segunda divisão de La Liga. Porém, não conseguiu se firmar na Andaluzia, e disputou menos de 1.500 minutos, com apenas um gol e quatro assistências. Na última rodada, o atleta não esteve nem sequer no banco de reservas e viu seu time desperdiçar a chance do acesso em derrota para o Racing Santander.

✅ Rendimento de Reinier no Flamengo chamou atenção do Real Madrid

Em 2019, o meio-campista foi promovido aos profissionais do Flamengo sob o comando de Jorge Jesus, diante de um elenco enxuto. O efeito foi rápido: em meio ano, fez seis gols e deu duas assistências, sendo parte do elenco que conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Com o desempenho, foi vendido ao Real por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões na cotação da época).

