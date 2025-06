Diante de polêmicas, Rodrygo se diz ‘feliz’ no Real Madrid

Rodrygo parece estar feliz no Real Madrid. Ao menos, é o que o próprio atleta diz. Ausente da primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção, o brasileiro enfrenta um período de recuperação de problemas físicos e psicológicos antes de disputar o Mundial de Clubes.

Através de suas redes sociais, o jogador publicou fotos em atividades de treinamento pelo Real, com a legenda "Feliz", diferente do que se viu ao longo de 2024/25 com a camisa merengue.

👀 Veja publicação de Rodrygo em treino pelo Real Madrid

O desempenho do "Rayo" na temporada foi aquém do que se esperava. Após se destacar com gols e passes importantes em 2023/24, perdeu prestígio por atuações ruins, principalmente na segunda metade, onde chegou a ter apenas um gol em 22 atuações.

A reta final da jornada lhe gerou um desgaste mental grande, principalmente com a perda de competições importantes como La Liga, Copa do Rei. Com isso, o camisa 11 solicitou a Ancelotti que não listasse seu nome para os compromissos diante de Equador e Paraguai, a fim de se recuperar para o Mundial.

A situação, inclusive, gerou olhares de outros centros europeus. Gigantes da Premier League estão monitorando a situação e podem oficializar propostas a Rodrygo nas próximas semanas. Arsenal e Manchester City são os mais fortes na corrida, enquanto o Chelsea corre por fora.

🔢 Números de Rodrygo pelo Real Madrid em 2024/25

⚽ 51 jogos

⌛ 3.360 minutos em campo

🥅 14 gols marcados

📤 9 assistências

✅ 34 vitórias

🟰 7 empates

❌ 10 derrotas

🏆 Títulos: Supercopa da Uefa e Copa Intercontinental

