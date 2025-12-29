O ano de 2025 para o Liverpool foi caracterizado por uma alternância de extremos no cenário esportivo. Sob a gestão técnica de Arne Slot, os Reds iniciaram um período de sucessão de Jürgen Klopp com o título da Premier League e um desempenho de alto nível. No entanto, o segundo semestre do clube apresentou um declínio acentuado na produtividade da equipe, acompanhado por tensões internas e um luto que impactou o planejamento e o ambiente de toda a instituição. Com isso, o Lance! revive o ano de altos e baixos do atual campeão da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🏆 Premier League nos braços do povo

Após a saída do treinador e ídolo Jürgen Klopp, Arne Slot foi responsável por liderar um novo ciclo da história do Liverpool. E o fez com maestria: o holandês levou os Reds ao título da Premier League, tornando-se o primeiro técnico estreante na história da liga a conquistar o troféu.

continua após a publicidade

Na temporada 2024/25, o Liverpool quebrou a hegemonia de anos do Manchester City de Pep Guardiola, e foi campeão da liga pela 20ª vez, igualando-se ao Manchester United. A confirmação do título ocorreu de forma antecipada após a goleada por 5 a 1 sobre o Tottenham, assegurando o segundo título do clube na era moderna da Premier League, iniciada em 1992.

Este troféu, inclusive, marcou a primeira vez na era moderna da competição que os torcedores puderam celebrar o título dentro do estádio, visto que a conquista anterior, em 2019/20, ocorreu com portões fechados devido à pandemia da Covid-19. A atmosfera em Anfield foi de celebração histórica, simbolizando o encerramento de um ciclo de espera da comunidade local para festejar o título nacional presencialmente.

continua após a publicidade

🕊️ Adeus precoce de Diogo Jota

Apesar das alegrias do primeiro semestre de 2025, o Liverpool enfrentou um momento de luto com a morte do atacante Diogo Jota, aos 28 anos. O português foi vítima de um acidente automobilístico na madrugada de 3 de julho, na província de Zamora, na Espanha, onde também faleceu seu irmão, André Silva.

Torcedores do Liverpool homenageando Diogo Jota, no amistoso contra o Preston North End (Foto: Oli Scarff/AFP)

O ocorrido gerou manifestações oficiais de entidades esportivas e de ex-companheiros de equipe. Como medida institucional, o Liverpool anunciou que honraria os dois anos restantes do contrato do jogador, repassando os valores salariais integralmente à família do atleta, que havia se casado 11 dias antes do acidente.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💰 Investimentos recordes e saídas no mercado de transferências

Durante a janela de verão europeu de 2025, o Liverpool registrou o maior investimento em contratações de sua história, totalizando aproximadamente 500 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões em valores convertidos). A movimentação financeira foi liderada pela aquisição do meio-campista alemão Florian Wirtz por 125 milhões de euros, o francês Hugo Ekitiké, por 69 milhões de libras (cerca de R$ 483 milhões), e Alexander Isak, contratação mais cara da história dos Reds — 144 milhões de euros, em contrato de múltiplos anos.

A janela também marcou as saídas de Luis Díaz, transferido para o Bayern de Munique por 75 milhões de euros, e o ídolo Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid. O lateral-direito, formado nas categorias de base do clube, optou por não renovar seu vínculo contratual para buscar um novo desafio profissional na Espanha, encerrando uma trajetória de duas décadas na instituição inglesa.

Alexander Isak é anunciado como reforço mais caro da história do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool)

📉 Instabilidade técnica e ruptura na relação entre Slot e Salah

Atual campeão da Premier, o Liverpool teve um início positivo na temporada 2025/26, que foi destruída por uma sequência de resultados negativos no último trimestre do ano. A equipe sofreu uma queda brusca na tabela de classificação, saindo da liderança para a 11ª posição, o que configurou um dos piores desempenhos recentes da instituição.

Paralelamente à crise técnica, registrou-se um desgaste público na relação entre o técnico Arne Slot e o atacante Mohamed Salah. O egípcio, que terminou a temporada anterior como artilheiro com 29 gols, passou a ser questionado e ficou por diversos jogos seguidos no banco de reservas.

As fortes aspas do jogador colocaram Slot em uma rota de saída em Anfield, apesar de ter resolvido de forma emergencial a situação para atuar na vitória contra o Brighton em seu último jogo antes de se juntar a seleção do Egito para a Copa Africana de Nações. O que há de concreto é que Arne Slot está respaldado em Liverpool.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial