Raheem Sterling é o novo reforço do Feyenoord. O atacante inglês de 31 anos assinou contrato até o fim da temporada com o clube de Roterdã, após deixar o Chelsea no fim de janeiro. A negociação foi viabilizada pela rescisão contratual em comum acordo com os Blues, que encerrou o vínculo do jogador 18 meses antes do prazo final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Feyenoord confirmou a contratação em seu site oficial e destacou que Sterling "normalmente seria considerado inalcançável" para o clube. A liberação por transferência gratuita, porém, permitiu o acerto mesmo após o fechamento da janela de transferências. A estreia do inglês poderá ocorrer no domingo (15), em casa, diante do Go Ahead Eagles, pela Eredivisie.

continua após a publicidade

Sterling explica escolha pelo Feyenoord

A escolha pelo futebol holandês teve influência direta de Robin van Persie. Sterling afirmou que as conversas com o técnico e com o CEO Dennis te Kloese foram determinantes para o desfecho.

– Graças à minha situação de transferência gratuita, tive a oportunidade, pela primeira vez em muito tempo, de refletir com calma sobre o próximo passo da minha carreira. Levei meu tempo e conversei com vários clubes e seus treinadores. Depois de conversar longamente com Dennis e Robin, estou convencido de que o Feyenoord é o lugar onde serei feliz e também um membro valioso do elenco. Jogar no exterior é um desafio completamente novo para mim — e um que estou feliz em abraçar – declarou o atacante.

continua após a publicidade

Van Persie também celebrou a chegada do reforço fora de época, afirmando que o jogador será um grande reforço ao time, destacando seu histórico e currículo.

– É claro que é fantástico termos conseguido contratar um jogador do calibre de Raheem após o fechamento da janela de transferências. Seu currículo fala por si: é um jogador cujas qualidades podem, sem dúvida, fazer a diferença em uma partida – afirmou o treinador.

O fim do ciclo na Inglaterra

Sterling deixou o Chelsea após 81 partidas e não atuava pela equipe desde maio de 2024. Na atual temporada, chegou a ser afastado do elenco principal e treinava separadamente. Contratado por 47,5 milhões de euros junto ao Manchester City em 2022, o atacante era o jogador mais bem pago do elenco, com salário superior a 300 mil libras por semana.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Na última temporada, esteve emprestado ao Arsenal, mas não conseguiu recuperar o protagonismo. Foram 28 jogos, apenas um gol e sete partidas como titular na Premier League. O jejum de títulos e de rodagem na seleção inglesa se estende desde a Copa do Mundo de 2022, quando fez sua 82ª e última aparição com a camisa da Inglaterra.

Sterling em ação pelo Chelsea na temporada 2023/24 (Foto: Reprodução/Instagram)

Pelo Manchester City, Sterling conquistou quatro títulos da Premier League, uma FA Cup e esteve perto do título inédito da Champions League em 2021, na derrota para o Chelsea na final. Agora, no Feyenoord, buscará retomar a regularidade e ajudar o clube a assegurar uma vaga na próxima edição do torneio continental. A equipe holandesa é vice-líder da Eredivisie, 17 pontos atrás do PSV, e depende de um lugar no G-2 para voltar à Champions League.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.