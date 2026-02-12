Arda Güler se pronunciou após declarações de Serhat Pekmezci, ex-chefe de olheiros do Fenerbahçe, que afirmou que o meia turco seria alvo de bullying no vestiário do Real Madrid. Em comunicado oficial, o jogador negou categoricamente as acusações e classificou os comentários como motivo de tristeza.

Diante da repercussão das falas do ex-treinador, Arda Güler optou por se posicionar publicamente. O meia destacou o ambiente interno do clube e reforçou sua relação com o elenco merengue.

– Lamento profundamente as recentes declarações públicas do ex-chefe de olheiros Serhat Pekmezci, que desempenhou um papel importante no início da minha carreira. Desde o primeiro dia, fui acolhido calorosamente por todos neste clube e sempre o considerei a minha família – afirmou o jogador.

– Tenho muito orgulho de ser jogador do Real Madrid e desejo defender este escudo por muitos mais anos. Temos uma equipe muito forte e me sinto feliz e honrado por compartilhar o vestiário com todos os meus companheiros. Peço gentilmente que não se dê atenção a quaisquer comentários ou notícias sobre este assunto – finalizou Arda Güler.

Arda Güler em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Entenda o motivo das falars de Arda Güler

O ex-treinador turco Serhat Pekmezci fez uma declaração polêmica sobre o elenco do Real Madrid. Ao "Sports Digitale", o antigo mentor do meia Arda Guler declarou que o jogador sofre bullying por parte de companheiros do elenco merengue.

Segundo Pekmezci, o problema não estaria ligado diretamente ao clube espanhol. Tão pouco a comissão técnica. A raiz do cenário seria o ego de alguns jogadores do elenco estrelado time. O ex-treinador afirma que há um grupo que não consegue aceitar a presença de Arda Guler.

– O bullying partiu dos jogadores. Há um grupo lá que não conseguiu aceitar o Arda. Infelizmente, são jogadores com egos muito grandes – iniciou o ex-treinador, antes de completar.

– Apesar de o Real Madrid ser um megaclube, Arda Güler sofre assédio moral no trabalho. Não é que ele tenha reclamado comigo, mas ele sabia que isso ia acontecer. Eu disse para ele ter paciência. Arda é muito paciente e consciente, mas até ele começou a se rebelar – concluiu.

Além disso, Serhat Pekmezci também declarou que a toxidade do vestiário do clube Merengue foi a responsável pela queda de Xabi Alonso. O treinador espanhol deixou o comando do time em janeiro deste ano, após pouco mais de seis meses de trabalho.

Aos 21 anos, Arda Güler vive sua terceira temporada no clube espanhol. Contratado em 2023 após se destacar pelo Fenerbahçe, o meia tem sido utilizado de forma alternada entre titularidade e banco de reservas.

Na atual temporada, o jogador soma 35 partidas, com três gols marcados e 12 assistências. O turco vem sendo tratado internamente como uma das principais apostas do elenco para o futuro.

