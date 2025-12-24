Quem gastou bem e colheu frutos e quem investiu mal e decepciona na Europa?

Com a proximidade do fim de 2025, o Lance! faz um balanço dos clubes que gastaram bem e de quem gastou mal no cenário da Europa. Neste ano, os clubes iniciaram os investimentos na janela de transferências de janeiro para o fim da última temporada, mas também no mercado de verão do Velho Continente.

Quem foi bem e quem foi mal na janela de janeiro da Europa?

⬆️ Paris Saint-Germain

Após um início ruim na temporada 2024/2025, o PSG investiu 70 milhões de euros (R$ 458,5 milhões na cotação atual) na janela de transferências de janeiro pela contratação de Kvaratschelia. No entanto, o jogador foi uma peça chave para que a equipe de Luis Enrique conseguisse uma virada de chave e conquistasse a Champions League, Ligue 1 e Copa da França.

⬆️ Barcelona, Liverpool e Bayern

Na janela de inverno da Europa, Barcelona, Liverpool e Bayern não fizeram investimentos que impactassem o elenco principal. Ainda assim, os culés conquistaram a La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, enquanto os Reds e os bávaros venceram a Premier League e a Bundesliga, respectivamente.

➡️ Inter de Milão

A Inter de Milão é o clube italiano com o maior valor de mercado, mas não gastou dinheiro na janela de janeiro e possui uma capacidade financeira bem menor em relação aos adversários da Premier League, bem como Real Madrid, Barcelona e PSG. Ainda assim, a equipe chegou na decisão da última Champions League e foi vice-líder do Campeonato Italiano com apenas um ponto de diferença para o Napoli mesmo sem grandes investimentos.

⬇️ Manchester City

Dentre os grandes clubes da Europa, o Manchester City foi um dos que mais investiu na janela de janeiro. A equipe de Pep Guardiola gastou mais de 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) com as chegadas de Marmoush, Nico González, Khusanov e Vitor Reis, mas não conquistou nenhum título na temporada passada.

Quem foi bem e quem foi mal na janela de verão da Europa?

⬆️ Arsenal

Na mudança de temporada, o Arsenal investiu muito dinheiro após ser vice na Premier League e ser eliminado nas semifinais da Champions League. Os Gunners investiram quase 300 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão) nas contratações de Zubimendi, Eze, Gyokeres, Madueke e outros nomes para compor o elenco. Neste momento, a equipe de Mikel Arteta lidera a Premier League e a Champions League, o que faz com que a avaliação seja positiva apesar da grande quantidade de dinheiro gasto.

Reforços da temporada, Gyokeres, Eze e Madueke comemoram gol do Arsenal (Foto: Henry Nicholls/AFP)

⬆️ Barcelona e Bayern

Sem grandes recursos, o Barcelona priorizou manter a base da equipe da última temporada, fez contratações pontuais que não chegaram nem a 30 milhões de euros (R$ 196,5 milhões) para compor o elenco e é líder da La Liga, embora não faça uma grande campanha na Champions League.

Por outro lado, o Bayern fez um grande investimento que foi na contratação de Luis Díaz, que custou 70 milhões de euros (R$ 458,5 milhões). No mais, os bávaros buscaram Jonathan Tah, possuem larga vantagem na liderança da Bundesliga, é vice-líder da Champions League e prova que o investimento vem dando resultados.

➡️ Manchester City e PSG

Na atual temporada, Manchester City e PSG seguem como fortes candidatos aos títulos nacionais e europeus e não decepcionam nesse início de temporada e na reta final de 2025.

A equipe de Pep Guardiola investiu mais de 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), mas comprou Donnarumma e Cherki por oportunidades de mercado excelente. Com isso, os ingleses ocupam a vice-liderança da Premier League, estão na semifinal da Copa da Liga Inglesa e ocupam a 4ª colocação na Champions League.

Por outro lado, o PSG investiu pouco mais de 100 milhões de euros (R$ 655 milhões) nas chegadas de Chevalier e Zabarnyi. Ainda assim, a equipe de Luis Enrique venceu a Supercopa da Europa e o Intercontinental de Clubes, além de estar na vice-liderança da Ligue 1 e na 3ª colocação da Champions League.

⬇️ Liverpool e Real Madrid

Na última janela de transferências, o Liverpool gastou quase 500 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões), fez Isak se tornar a 3ª contratação mais cara da história do futebol, mas os resultados são muito ruins. Na Premier League, os Reds ocupam apenas a 6ª colocação, enquanto na Champions League o time de Arne Slot está na 9ª colocação. O centroavante sueco sofreu uma grave lesão e não sabe se volta para a atual temporada, enquanto Florian Wirtz não vem rendendo o esperado. O clube aparece mais em noticiários de crise devido a relação conturbada entre Salah e o treinador do que nas páginas de feitos esportivos.

O Real Madrid também foi outro clube que investiu muito, e Florentino Pérez gastou quase 170 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) em contratações de Huijsen, Carreras, Mastantuono e Alexander-Arnold. No entanto, a equipe de Xabi Alonso não consegue dar liga, é muito dependente da grande temporada de Kylian Mbappé e sofre tanto na Champions League, quanto na La Liga.

Reforço de 125 milhões de euros do Liverpool, Wirtz não soma gols na temporada (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Elencos mais caros x elencos mais eficientes

O Real Madrid possui o elenco mais caro do planeta avaliado em 1,38 bilhão de euros, segundo o "Transfermarket". No entanto, os espanhóis são pouco eficientes, uma vez que não venceram nada em 2025 e seguem fora do topo nas principais competições.

Em comparação, o Barcelona possui é avaliado em 1,12 bilhão de euros, o que faz com que seja o 6º mais valioso do mundo. Ainda assim, os culés conquistaram todas as competições domésticas no primeiro semestre de 2025 e encerram o ano com vantagem sobre os merengues na La Liga.

Logo atrás do Real Madrid, Arsenal e Manchester City possuem os elencos mais caros da Europa avaliados em 1,29 bilhão de euros e 1,19 bilhão de euros, respectivamente. Apesar de serem plantéis caros, eles se justificam em campo quando os dois são os principais times do país na briga pelo título da Premier League, da Champions League e da Copa da Liga Inglesa da atual temporada.

Avaliado em 1,04 bilhão, o Liverpool decepciona devido ao alto valor investido na janela de transferências atrelado ao baixo desempenho dentro de campo, o que faz com que os Reds não sejam protagonistas em nenhuma competição. Por outro lado, o Bayern tem um elenco de 980 milhões de euros, mas é líder com sobras na Bundesliga e é um dos principais candidatos a vencer a Liga dos Campeões.

