Ex-joia do Botafogo é contratado por tradicional equipe italiana

O atacante Batata foi anunciado como novo reforço do Chievo Verona. Revelado nas categorias de base do Botafogo, o jogador de 20 anos chega ao clube italiano com status de aposta para a sequência da temporada. No elenco, ele atuará ao lado de Douglas Costa, recém-contratado pela equipe.

Tratado como promessa no Glorioso, Batata construiu sua formação no clube carioca e chamou atenção pelo perfil físico e presença ofensiva. Antes de acertar com o Chievo, o atacante teve passagem pelo futebol tailandês, experiência considerada importante em seu processo de amadurecimento.

Batata falou sobre sua chegada ao Chievo Verona

Em sua caminhada internacional, Batata chegou a ser observado pelo Milan, mas não foi aproveitado naquele momento. O episódio, segundo o próprio atleta, foi encarado como parte natural da carreira.

– O futebol é feito de processos. Nem sempre o "sim" vem na hora que a gente quer. Eu segui trabalhando, fui para a Tailândia, ganhei experiência e amadureci. Hoje volto para a Itália mais preparado, mais forte mentalmente e com muita fome de vencer. Quero ajudar o clube a subir e escrever uma nova história aqui – afirmou o treinador.

Batata na apresentação pelo Chievo Verona (Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

A negociação foi conduzida pelo empresário Kayo Moreno, responsável por estruturar a operação e alinhar o projeto esportivo.

– Buscamos um projeto sólido, competitivo e que oferecesse protagonismo. Verona representa oportunidade e desafio na medida certa. Batata chega pronto para performar e assumir responsabilidade – finalizou Batata.

Batata passa a integrar um elenco que também conta com Douglas Costa. O experiente atacante brasileiro assinou contrato com o Chievo Verona válido até junho de 2026, após período sem clube desde sua saída do Sydney FC.

