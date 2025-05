Real Madrid anuncia contratação de Alexander-Arnold, do Liverpool

O destino finalmente se concretizou. O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (30), a contratação do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, que chega após findar vínculo com o Liverpool. O defensor era um antigo interesse do presidente Florentino Pérez, e já havia sido alvo do clube em anos anteriores. Desta vez, a abordagem foi diferente, já que o inglês optou por não renovar o contrato com os Reds e ficar livre no mercado para assinar com os Merengues.

O vínculo entre as partes terá duração até o final do primeiro semestre de 2031, em contrato válido por seis anos. Arnold já estará disponível para o novo técnico, Xabi Alonso, a partir do Mundial de Clubes, que se inicia no dia 14 de junho, nos Estados Unidos. O Real está no grupo H, com Pachuca (MEX), Al-Hilal (SAU) e RB Salzburg (AUT).

Para ter o lateral de maneira antecipada, visto que o contrato com o Liverpool expiraria apenas ao final de junho, o Madrid desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação atual) como espécie de multa rescisória.

Alexander-Arnold foi revelado e moldado nas categorias de base do Liverpool, e introduzido aos profissionais sob o comando de Jürgen Klopp. Rapidamente, se tornou um dos pilares da era vitoriosa do alemão em Merseyside, com conquistas europeias, nacionais e até mesmo o Mundial de Clubes, em 2019.

Apesar da trajetória campeã, o atleta deixou Anfield em crise com o torcedor, que esperava uma renovação contratual. A despedida aconteceu na última rodada da Premier League, em empate com o Crystal Palace, que marcou a celebração do título dos Reds. Após a cerimônia com o troféu, o camia 66 chorou junto à família pelo encerramento do ciclo no Reino Unido.

Números de Arnold, novo jogador do Real Madrid, pelo Liverpool

354 jogos

28.178 minutos em campo

23 gols

92 assistências

Títulos: Champions League 2018/19, Supercopa da Uefa 2019, Mundial de Clubes 2019, Premier League 2019/20 e 2024/25, EFL Cup 2021/22 e 2023/24, FA Cup 2021/22 e Supercopa da Inglaterra 2022

A chegada de Arnold ao Real Madrid se encaixa em um contexto de renovação do elenco. Além da saída do técnico Carlo Ancelotti, nomes como Modric e Lucas Vázquez se despediram de Valdebebas em 2024/25. Para a lateral, Dani Carvajal se tornou a única opção, além da improvisação de Valverde, que foi corriqueira ao longo da última temporada.