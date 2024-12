A retrospectiva de 2024 no futebol europeu teve o destaque de alguns atletas nascidos no Brasil. Apesar de a Seleção atravessar um momento ruim desde a saída de Tite, jogadores desempenharam com qualidade de sobra em seus clubes e podem olhar com orgulho para o que apresentaram em campo.

Por isso, o Lance! preparou uma lista com cinco futebolistas que brilharam nos gramados do Velho Continente e tiveram um saldo positivo no balanço deste ano. Confira abaixo:

A lista se inicia com ninguém menos do que o melhor jogador do mundo. Vinícius Jr foi o destaque do Real Madrid ao longo do ano, com influência direta em campanhas de título de La Liga e Champions League. Na segunda metade da temporada 2023-24, o brasileiro cresceu de produção e empilhou momentos decisivos com a camisa merengue.

O ano brilhante do craque se iniciou com a disputa da Supercopa da Espanha, quando marcou três gols na decisão disputada em palcos sauditas e contribuiu para a goleada sobre o Barcelona. No mata-mata continental, fez gol nas oitavas de final, na semifinal e na decisão diante do Borussia Dortmund, além de shows no Campeonato Espanhol que o credenciaram à disputa pelo topo do futebol.

Considerado favorito à Bola de Ouro, Vini descobriu, no dia da cerimônia, que o troféu seria entregue a Rodri, do Manchester City e nem sequer viajou a Paris, junto com toda a comitiva do Real Madrid. Porém, semanas depois, foi premiado pela Fifa e pela Globe Soccer Awards com os prêmios de melhor do mundo, e fechou o ano com um show na final do Mundial de Clubes, diante do Pachuca, onde saiu como campeão e com vários prêmios individuais que coroaram seu brilho.

🔙 Retrospectiva 2024: o ano de Raphinha, do Barcelona

A chegada de Hansi Flick ao Barcelona, no verão europeu, fez muito bem ao camisa 11. Jogando em uma função diferente, deixando a ponta-direita para fazer um jogo mais central e de espaços, Raphinha superou a primeira metade de ano apagada que fez e assumiu um protagonismo surpreendente na equipe blaugrana em 2024-25.

Ao todo, são 17 gols e dez assistências em 25 jogos (média superior a uma participação em gol por partida) desde o início da temporada. Assim, o camisa 11, que ganhou até oportunidades com a braçadeira de capitão, contribuiu diretamente para uma campanha positiva da equipe, que mesmo perdendo o fôlego entre novembro e dezembro, está a apenas três pontos do líder de La Liga, o Atlético de Madrid.

🔙 Retrospectiva 2024: o ano de Gabriel Magalhães, do Arsenal

Deixando a esfera espanhola de lado, o salto é direto à Premier League. Gabriel Magalhães, do Arsenal, fez um ano esplendoroso com William Saliba e ganhou espaço na lista da reportagem do Lance! por suas atuações. O zagueiro cumpriu com maestria suas funções no campo defensivo, e em algumas oportunidades, apareceu no jogo aéreo ofensivo para anotar gols importantes.

Os números de Gabriel em 2024-25 são altamente positivos. Veja:

⚽ 16 jogos

⌛ 1.359 minutos em campo

🛡️ 6 jogos sem sofrer gols

🔙 Média de 1,9 bolas recuperadas por jogo

❌ 0 erros capitais que geraram gols adversários

🔪 Média de 3 cortes por jogo

🟨 2 cartões amarelos

🟥 0 cartões vermelhos

Além dos dados defensivos, o camisa 6 também já fez quatro gols, sendo três pela Premier League e um pela Champions. O bom desempenho, inclusive, lhe rendeu mais oportunidades como titular na Seleção Brasileira, tendo atuado durante os 90 minutos de todos os jogos após a Copa América.

🔙 Retrospectiva 2024: o ano de Rodrygo, do Real Madrid

A lista tem continuidade com outra peça crucial do Real. O meia-atacante Rodrygo fez diversas funções ao longo de um ano turbulento na montagem de elenco para Carlo Ancelotti, que lidou com diversas lesões, e se desdobrou, mas as cumpriu da melhor forma possível. Seja pela ponta, pelo meio ou como falso 9, o "Rayo" foi amplamente elogiado pelos torcedores por suas atuações.

O camisa 11 viu a chegada de Mbappé na janela de transferências, mas manteve seu espaço no ataque merengue. Durante o período de crise e jejum de vitórias, foi de seus pés que saíram as melhores jogadas e lances de perigo. Da mesma maneira, com a Seleção, foi escolhido por muitos aficionados o melhor do time na Copa América. Já são seis gols e quatro assistências na temporada atual, superando problemas musculares ocorridos durante a batida do calendário local.

🔙 Retrospectiva 2024: o ano de Bruno Guimarães, do Newcastle

Fechando os destaques, Bruno Guimarães aparece como elemento surpresa, o que já costuma fazer em seus jogos no St. James' Park. O volante do Newcastle é peça fundamental para o funcionamento do esquema de Eddie Howe e fica em evidência por seus jogos tanto na marcação quanto em pisadas na área adversária.

O destaque é tamanho que Pep Guardiola planeja convencer o Manchester City a investir por seu futebol, em propostas que podem chegar a até nove dígitos. Bruno apresenta bons números em todas as partes do campo, e tem cobranças por repetir o mesmo desempenho pelo Brasil. Confira as estatísticas em 2024-25:

⚽ 18 jogos

⌛ 1.568 minutos em campo

🥅 1 gol

📤 4 assistências

🔙 Média de 5,2 bolas recuperadas por jogo

✅ 55% de disputas de bola vencidas

⏮️ 78% de passes certos no terço final do campo

👀 84% de passes certos por jogo

