Olhar para a retrospectiva de 2024 será um ato de imensa paz para Lionel Messi. O craque argentino, após seguidas temporadas de batalhas árduas e brilho no âmbito mundial, pôde respirar um pouco mais de tranquilidade neste ano.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2024: a fortuna que Vini Jr acumulou neste ano

➡️ Retrospectiva 2024: relembre a temporada do Palmeiras

Depois de chegar ao Inter Miami em 2023, o astro fez seu primeiro ciclo completo nos Estados Unidos e oscilou entre grandes atuações e a decepção da eliminação precoce no mata-mata da MLS. Ainda assim, adicionou mais uma taça à sua coleção e conduziu a Argentina ao bicampeonato da Copa América.

🔙 Retrospectiva 2024: como foi o ano de Messi?

Lionel entrou pela primeira vez em campo no dia 21 de fevereiro, diante do Real Salt Lake, na abertura da Major League Soccer, e contribuiu com uma assistência na vitória por 2 a 0. Nos quatro jogos seguintes, foram cinco gols, até que uma lesão contra o Nashville, pela Concachampions, o tirou de ação por cerca de um mês, se tornando desfalque para amistosos da Argentina na primeira Data Fifa do ano.

continua após a publicidade

O retorno aconteceu diante do Colorado Rapids, anotando um gol no empate por 2 a 2. Com pouco ritmo de jogo, a partida seguinte marcou a primeira decepção do ano: nem mesmo a assistência concedida foi suficiente para evitar derrota e queda para o Monterrey, nas quartas da Concachampions. Dali para a frente, Messi voltou a desfilar sua arte com a bola nos pés até a paralisação para a Copa América, e chegou à competição com a Albiceleste sendo considerada favorita após o título mundial de 2022.

A competição aconteceu justamente nos EUA, mas nem este fator conseguiu conceder grandes atuações a Leo. O camisa 10 anotou apenas um gol na trajetória até a final e se lesionou na decisão contra a Colômbia, deixando o gramado do Hard Rock Stadium antes do fim dos 90 minutos e vendo do banco Lautaro Martínez, na prorrogação, garantir o segundo título seguido da Argentina na competição.

continua após a publicidade

A grave contusão sofrida no ligamento do tornozelo direito levou Messi a ficar fora de ação até o dia 14 de setembro, quando foi titular e fez dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Philadelphia Union. Nos jogos seguintes, o astro continuou sendo destaque, e sob sua batuta, os Herons garantiram a melhor campanha da temporada regular (Troféu Supporters' Shield), e de quebra, uma vaga no Super Mundial de Clubes de 2025 através do regulamento criado pela Fifa para uma vaga destinada ao país-sede.

➡️ Retrospectiva 2024: como foi o ano do Real Madrid?

Na retrospectiva de 2024, Messi foi o destaque do Inter Miami (Foto: Brennan Asplen/AFP)

No mata-mata, porém, veio mais uma frustração. O embalo pela melhor campanha foi parado pelo bom Atlanta United, que levou a melhor na série de três jogos e eliminou o Inter de forma precoce, ainda nas oitavas de final. Assim, Lionel acabou encerrando mais cedo sua trajetória em 2024: a última partida foi pela seleção, diante do Peru, com um passe para o gol solitário de Lautaro Martínez diante do Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A nível individual, Lionel Messi tem algumas marcas a serem celebradas. O astro venceu o prêmio Landon Donovan por ter sido o melhor jogador da MLS, além de ter sido lembrado nas indicações a melhor jogador do mundo e Rei da América, onde concorre com Savarino, Almada e Luiz Henrique, campeões da Libertadores pelo Botafogo.

Entretanto, os feitos são escassos para quem se acostumou a coisas grandes. Este foi o primeiro ano desde 2006 em que o craque não foi eleito para o time ideal da FIFPRO; além disso, entrou em campo 36 vezes, sendo 25 pelo Inter Miami, o menor número por clubes em sua carreira desde a temporada 2005-06, pelo Barcelona.

🔢 Retrospectiva 2024: números de Messi no ano

⚽ 36 jogos

⌛ 2.895 minutos em campo

🥅 29 gols

📤 18 assistências

✅ 21 vitórias

🟰 10 empates

❌ 5 derrotas

🏆 Títulos: Supporters' Shield e Copa América

🙋🏻‍♂️ Prêmios individuais: MVP da Major League Soccer

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em suma, o esforço pelos shows de bola concedidos aos olhos do público nos últimos anos foram tamanhos que é compreensível o momento de respiro. Todo rei, em determinado momento, precisa descansar e desfrutar de sua majestade. Para Messi, 2024 foi o ano do fôlego. O fôlego que tanto foi perdido pelos torcedores com suas jogadas espetaculares ao longo de quase 20 anos agora aparece em seus pulmões. Indubitavelmente, o futebol clama para que este fôlego ainda se renove por mais algumas temporadas.