Mágico. Espetacular. Absoluto. Estes são apenas alguns adjetivos que ajudam a descrever o 2024 de Vini Jr. O camisa 7 do Real Madrid somou 34 gols, 15 assistências e cinco títulos em 58 partidas disputadas no ano. No entanto, mais que números e troféus, Vinícius se consagrou como líder da equipe mais estrelada do planeta, sendo coroado com o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa neste dezembro. O Lance! relembra os últimos 12 meses do brasileiro em mais um capítulo da série de retrospectivas.

Da lesão ao primeiro título: o início de 2024 de Vini Jr

Vini Jr não teve o melhor fim de ano em 2023. Em 16 de novembro do ano passado, o atacante sofreu lesão na coxa no duelo entre Brasil e Colômbia, pela Eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, o craque ficou fora de ação por um mês e meio, retornando logo no primeiro jogo do Real Madrid em 2024, com atuação discreta contra o Mallorca.

Contudo, o tempo para adquirir ritmo de jogo era curto. Uma semana depois, os Merengues foram à Arábia Saudita para a disputa da Supercopa da Espanha. Nas semifinais, o camisa 7 teve atuação de destaque diante do Atlético de Madrid, mas não contribuiu com gols ou assistências na vitória por 5 a 3 após prorrogação. Na final, por outro lado, chamou totalmente a responsabilidade. Vinícius balançou a rede do Barcelona três vezes e conduziu o Real ao primeiro título de 2024. Começava ali um ano histórico para o clube e para o atacante.

Espanha merengue: a conquista de La Liga

Após uma primeira metade de temporada disputada ponto a ponto com o Girona, o Real Madrid dominou o Campeonato Espanhol a partir da virada do ano. Assim, os Merengues se sagraram campeões de La Liga com cinco rodadas de antecedência, e terminaram a competição com 95 pontos, dez acima do vice Barcelona. No torneio, Vini Jr somou 15 gols e cinco assistências em 26 partidas.

Real Madrid campeão da Champions League

Não satisfeito apenas com a Espanha, o Real Madrid foi em busca de conquistar a Europa. Após terminar a fase de grupos da Champions com 100% de aproveitamento, os Galáticos enfrentaram o RB Leipizig nas oitavas de final, vendendo o confronto por 2 a 1 no agregado. Nas quartas, os espanhóis tiveram a tarefa ingrata de encarar o Manchester City, então atual campeão da competição. Com empates na ida e na volta, os Merengues levaram a melhor na disputa de pênaltis para avançar à próxima fase.

O duelo das semifinais colocou frente a frente Real Madrid e Bayern de Munique. O empate em 2 a 2 (com dois de Vini Jr) na Baviera parecia bom resultado para os madrilenhos, que chegaram ao jogo de volta como favoritos em casa. Contudo, foram os alemães que abriram o placar, aumentando a tensão do lado branco. Assim, presenciamos mais uma das noites mágicas no Santiago Bernabéu. Joselu marcou duas vezes, aos 43' e 46' do segundo tempo, para virar o jogo e o confronto. Mesmo sem gols e assistências, Vinícius foi mais uma vez eleito o melhor em campo.

Na decisão, mais um alemão pela frente: o Borussia Dortmund. Apesar do amplo favoritismo merengue, foram os Aurinegros que tomaram conta das ações no primeiro tempo, parados por Courtois. Sem aproveitar as chances na primeira etapa, o BVB viu o Real Madrid crescer após o intervalo. Desta forma, Carvajal abriu o placar de cabeça. No final, a coroação de uma temporada brilhante de Vini Jr, que recebeu de Bellingham e tirou de Kobel para fechar a conta e garantir "La 15ª". O brasileiro foi eleito o melhor jogador da competição, com seis gols e quatro assistências em dez jogos.

Copa América: atuação e resultado decepcionantes com a Seleção

O desempenho de Vinícius Júnior pelo Real Madrid trouxe a expectativa de grandes atuações pela Seleção Brasileira na Copa América, disputada entre junho e julho. No entanto, tanto a equipe comandada por Dorival Jr quanto o camisa 7 decepcionaram na competição, sendo eliminados nas quartas de final, diante do Uruguai.

O Brasil estreou diante da Costa Rica, em um melancólico empate por 0 a 0. Na sequência, veio a melhor atuação do time brasileiro e de Vini Jr no torneio: goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai, com dois gols do atacante do Real Madrid. Contudo, o 1 a 1 com a Colômbia na última rodada da fase de grupos rendeu o segundo lugar à Seleção.

Além do desempenho aquém do esperado, Vinícius sequer entrou em campo no duelo decisivo com a Celeste. Ele recebeu dois cartões amarelos - um diante do Paraguai, por reclamação, e outro contra a Colômbia, por falta aos sete minutos de partida - e foi suspenso antes das quartas de final. Assim, Vini Jr assistiu das tribunas à eliminação do Brasil nos pênaltis para o Uruguai na Copa América 2024.

Bola de Ouro: a decepção de Vini

Mesmo com o resultado ruim e atuações abaixo na Copa América, Vinícius ainda era o favorito à Bola de Ouro. Às vésperas da cerimônia de premiação, o clima era de festa em Madri com a expectativa da vitória do brasileiro. Entretanto, a manhã do evento trouxe a desilusão ao atacante e todo o Real Madrid: o clube foi informado de que o camisa 7 não fora eleito o melhor do mundo, e o prêmio seria entregue a Rodri, do Manchester City.

Desta maneira, os Merengues se recusaram a viajar a Paris para a cerimônia. No momento do anúncio da vitória do espanhol, pôde-se ouvir o nome de Vini Jr entoado por presentes no Théâtre du Châtelet. Mesmo assim, o prêmio da revista France Football foi para o volante do Manchester City.

O Real Madrid balança, mas Vini segue absoluto

O início da nova temporada trouxe instabilidade ao Real Madrid. A chegada do astro Kylian Mbappé e a aposentadoria de Toni Kroos foram alguns dos fatores que balançaram as estruturas da equipe campeã da Espanha e da Europa. Os problemas, no entanto, não apareceram na primeira decisão de 2024/25: os Merengues bateram a Atalanta por 2 a 0 na Supercopa da Uefa e conquistaram o quarto título do ano. Vini Jr contribuiu com assistência para o primeiro gol, de Federico Valverde.

A sequência da temporada, por sua vez, não foi tão tranquila. Na Champions League, por exemplo, são três vitórias e três derrotas em seis partidas, e os Brancos encerram o ano apenas na 20ª colocação. Em La Liga, derrotas para Barcelona, por 4 a 0, e Athletic Bilbao, com pênalti perdido por Mbappé, marcaram a má fase do Real.

Por sua vez, Vini Jr segue voando. Em 25 partidas disputadas neste segundo semestre, o brasileiro já contribuiu com 14 gols e oito assistências. Considerando apenas a Champions League, competição na qual o Real Madrid vem sofrendo mais, são cinco bolas nas redes em cinco jogos para o camisa 7. Mesmo com a chegada de Mbappé, Vinícius segue sendo o principal jogador da equipe.

The Best: Vinícius é coroado o melhor do mundo

Se a France Football não reconheceu Vini Jr como o melhor jogador de futebol do mundo, a Fifa fez diferente. Neste dezembro, a entidade realizou a cerimônia do "The Best", e o brasileiro foi premiado por seu desempenho em 2023/24, desbancando nomes como Rodri, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi.

Com a conquista de Vinícius, um brasileiro volta a ser escolhido como melhor do mundo após 17 anos, quando Kaká recebeu o prêmio pela grande temporada no Milan em 2007. Além da dupla, Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005) são os outros nomes do Brasil já eleitos pela Fifa.

Campeão mundial e o Real Madrid ressurge

No dia seguinte à cerimônia de premiação do Fifa The Best, o Real Madrid decidiu a Copa Intercontinental com o Pachuca, do México. Vini Jr foi autor de um gol e assistiu Mbappé em outro na vitória por 3 a 0 dos Merengues, que se sagraram campeões mundiais pela nona vez. O camisa 7 foi, mais uma vez, eleito o melhor jogador da competição.

Assim como Vinícius, os Merengues terminam o ano em alta. A vitória no torneio da Fifa e sequência positiva no Campeonato Espanhol trouxeram sobrevida ao Real, que encerra o ano na segunda colocação de La Liga, a um ponto do líder Atlético.

