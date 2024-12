Em jogo de 10 gols, Mateusão marca e Shabab Al-Ahli avança na Copa da Liga

Um confronto de tirar o fôlego chamou a atenção nos Emirados Árabes, neste domingo (29). Pela Copa da Liga, o Shabab Al-Ahli visitou o Al-Nasr e avançou às semifinais após empate por 5 a 5. O brasileiro Mateusão, ex-Flamengo, marcou o gol de empate no último minuto. A vaga foi carimbada graças ao jogo de ida, vencido pelo Shabab por 2 a 0.

E a partida foi de muitas viradas e emoção até o fim. No primeiro tempo, Cartabia e Dabbur marcaram para os visitantes, ampliando a vantagem inicial. Em uma segunda etapa marcada por oito gols, os mandantes estavam com a vantagem por 5 a 4 até os 47 minutos, mas Mateusão recebeu uma bola na área e bateu cruzado para carimbar a vaga de sua equipe.

- A gente conquistou uma importante vitória em casa que nos deu uma boa vantagem para esse confronto. E conseguimos ampliar essa vantagem ainda no primeiro tempo. Mas o segundo tempo foi totalmente diferente, deixamos o adversário crescer e o jogo ficou emocionante até o fim. Apesar disso, mantivemos a concentração a todo momento para conquistar nosso objetivo, que era a vaga na próxima fase da Copa. Muito feliz por poder ajudar a equipe com mais um gol, que é importante pra todo atacante - afirmou Mateusão.

Com o resultado, o Shabab Al-Ahli garantiu uma vaga na semifinal da Copa da Liga dos Emirados Árabes. No entanto, a equipe do brasileiro só conhecerá seu adversário a partir da definição dos outros dois jogos das quartas de final que ocorrem na segunda-feira (30).