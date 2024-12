Premier League: Nottingham vence Everton e assume a vice-liderança

Sensação da {Premier League}, o Nottingham Forest fez mais uma vítima neste domingo, 29. Fora de casa, o Forest encerrou uma série de quatro jogos sem derrota do Everton, venceu por 2 a 0 e foi a 37 pontos. É a quinta vitória seguida do Nottingham Forest, que assume assim a vice-liderança do Campeonato Inglês. O time tem cinco pontos a menos que o Liverpool, que lidera a Premier League e entra em campo nesta tarde, contra o West Ham, fora de casa.

Com 17 pontos, o Everton ocupa a 16ª posição, e segue perto da zona de rebaixamento, ameaçado pelo fantasma da queda para a segunda divisão.

Como foi o jogo

Mesmo sem o ex-corinthiano Murillo, o time visitante manteve sua força defensiva. Morato, zagueiro brasileiro revelado pelo São Paulo e recém contratado, ajudou a manter a consistência do setor. E o time soube explorar a fragilidade do Everton.

O primeiro gol lembrou o futebol inglês dos anos 1980. Lançamento da defesa para o ataque. Chris Wood escorou de cabeça, recebeu de Elanga e tocou por cima de Pickford, marcando um golaço aos 15 minutos do primeiro tempo.

Chris Wood comemora gol contra o Everton (Foto: Reprodução/Nottingham Forest)

Defensivamente, o time de Nuno Espírito Santo esteve impecável. O Everton até teve algumas finalizações, mas todas foram chances sem perigo.

Na etapa final, o Forest mostrou a eficiência que tem faltado ao Everton. E o time da casa presenteou os adversários com o segundo gol. O trio de ataque do time visitante voltou a brilhar. Elanga roubou a bola no campo de ataque, tocou para Wood, que serviu Gibbs-White. O camisa 10 bagunçou a defesa do Everton e chutou para ampliar o placar.

Os donos da casa tentaram diminuir na base da pressão, mas não conseguiram superar o forte sistema defensivo do time visitante, que manteve o placar inalterado.

✅ FICHA TÉCNICA

EVERTON 0 x 2 NOTTINGHAM FOREST - Premier League

19ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Goodison Park, Liverpool (ING)

🕴️ Árbitro: Tony Harrington (ING)

🥅 Gols: Chris Wood e Morgan Gibbs-White (NOT)



⚽ Escalações

EVERTON

Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Mangala, Gueye, Doucoure e Harrison; Broja e Ndiaye. (Técnico: Sean Dyche)

NOTTINGHAM FOREST

Sels; Aina, Milenkovic, Morato e Williams; Dominguez, Anderson e Sosa; Elanga, Gibbs-White e Wood. (Técnico: Nuno Espírito Santo)