Torcedores celebram vitória do City e comentam má fase de Guardiola

Com o Manchester City em má fase, o técnico Pep Guardiola viu seus comandados vencerem o Leicester, por 2 a 0, pela Premier League. Os gols foram marcados por Savinho e Haaland, que levaram o time inglês à segunda vitória em 14 partidas até aqui. O treinador, que não está acostumado a momentos negativos, pode, enfim, respirar com os três pontos conquistados. Nas redes sociais, torcedores comentaram sobre o momento do comandante. Confira algumas reações.

A solução do Guardiola nesses últimos jogos parece ter sido soltar mais os jogadores, Savinho marcando, Haland quase fez um golaço driblando geral, no fim ele vai transformar o city num time mais solto e menos engessado pra joga melhor, é o único caminho — Fernando Dias (@mantraartes) December 29, 2024

savinho resolvendo os problemas do city e do guardiola, o mlk joga pra caralho vai tomar no cu — 𝐩𝐡 (@pedro10f_) December 29, 2024

Nessa fase do City,se fosse aqu no Brasil, o Guardiola já tinha rodado muito tempo.

Colina SP na audiência #PremierLeagueNaESPN @hamiltonrodr1 — Junior Vieira (@_Junior__Vieira) December 29, 2024

Pequeno Sávio mudou de lado e tá amassando com gol e assistência pra levar a vitória pro City e pro Guardiola. — Lc (@olccamara) December 29, 2024

Só o Leicester pra levantar o time do Guardiola kkkk. 2x0 City — Henrique ❤️🖤 (@Henrikipedia83) December 29, 2024