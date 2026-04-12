A incerteza sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo ganhou destaque na imprensa espanhola. " class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)">O jornal "Marca" repercutiu as declarações do atacante Hulk, do Atlético-MG, após a derrota de sua equipe para o Santos, por 1 a 0, nesse sábado (11). Para o diário de Madri, a postura cautelosa do ex-companheiro de Seleção evidencia uma "falta de apoio" e a ausência de um consenso claro sobre o papel do camisa 10 no ciclo atual.

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Questionado se Neymar deveria estar nos planos de Ancelotti para o Mundial, Hulk evitou tomar partido. O atacante, que dividiu o gramado com o craque santista na Copa de 2014, priorizou o momento de seu clube e delegou a decisão à comissão técnica, o que foi interpretado na Espanha como um sinal da perda de prestígio do jogador que, outrora, era unanimidade técnica.

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– Peço desculpas a vocês, mas eu tava preocupado no jogo. Primeiro objetivo é o Atlético-MG, é a instituição. A gente dá a vida aqui. Todo mundo sabe que o Neymar tem qualidade. Não sou eu que tenho que dizer se tem que ir ou não. Quem tem que ir é quem é merecedor. Se ele for merecedor, ele estará – declarou Hulk.

Hulk em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O ultimato de Carlo Ancelotti para Neymar

Em busca de uma vaga na Copa do Mundo, Neymar vive momento decisivo na temporada. O jogador tem 11 partidas para convencer o técnico Carlo Ancelotti a convocá-lo na lista final dos atletas que vão ao Mundial. O atacante do Santos tem sido observado pelo treinador e recebeu elogios do italiano, que vê o camisa 10 fazendo o que é preciso para cravar a vaga na Seleção Brasileira.

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- Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho, Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo - disse Carlo Ancelotti ao jornal francês L'Équipe.

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