Onde vão passar os jogos decisivos da Libertadores e da Sul-Americana
Jogos válidos pela última rodada da fase de grupos das competições
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A noite desta quarta-feira (27) promete fortes emoções para os torcedores sul-americanos. A última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana vai definir classificados às oitavas de final, equipes que seguirão vivas nos playoffs e também os clubes eliminados das competições continentais.
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Clubes brasileiros entram em campo pressionados, enquanto outros chegam dependendo apenas de si para avançar. Entre os destaques da noite estão os confrontos de Corinthians e Fluminense pela Libertadores, além do Botafogo, Bragantino, Atlético-MG e Vasco pela Sul-Americana.
Jogos da Libertadores desta quarta (27)
Corinthians x Atlético Platense
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Globo, GE TV e Paramount+
Fluminense x Deportivo La Guaira
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Globo, GE TV, ESPN e Disney+
Bolívar x Independiente Rivadavia (grupo Fluminense)
Horário: 21h30
Onde assistir: Paramount+
Independiente del Valle x Rosario Central (melhor campanha)
Horário: 19h
Onde assistir: ESPN e Disney+
A rodada ainda terá definições importantes envolvendo liderança de grupos e vagas restantes no mata-mata da competição continental.
Jogos da Sul-Americana desta quarta (27)
Botafogo x Caracas Fútbol Club
Horário: 19h
Onde assistir: Paramount+
Vasco x Barracas Central
Horário: 19h
Onde assistir: Paramount+
Bragantino x Carabobo
Horário: 21h30
Onde assistir: ESPN e Disney+
Atlético-MG x Puerto Cabello
Horário: 19h
Onde assistir: ESPN e Disney+
Além dos brasileiros, diversos clubes tradicionais do continente ainda brigam por classificação e pela liderança dos grupos, fator importante para evitar os playoffs da competição.
As transmissões das competições sul-americanas seguem divididas entre TV aberta, canais por assinatura e streaming, com partidas espalhadas entre Globo, ESPN, Disney+ e Paramount+.
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