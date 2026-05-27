A noite desta quarta-feira (27) promete fortes emoções para os torcedores sul-americanos. A última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana vai definir classificados às oitavas de final, equipes que seguirão vivas nos playoffs e também os clubes eliminados das competições continentais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Clubes brasileiros entram em campo pressionados, enquanto outros chegam dependendo apenas de si para avançar. Entre os destaques da noite estão os confrontos de Corinthians e Fluminense pela Libertadores, além do Botafogo, Bragantino, Atlético-MG e Vasco pela Sul-Americana.

continua após a publicidade

Jogos da Libertadores desta quarta (27)

Corinthians x Atlético Platense

Horário: 21h30

Onde assistir: TV Globo, GE TV e Paramount+

Fluminense x Deportivo La Guaira

Horário: 21h30

Onde assistir: TV Globo, GE TV, ESPN e Disney+

Bolívar x Independiente Rivadavia (grupo Fluminense)

Horário: 21h30

Onde assistir: Paramount+



Independiente del Valle x Rosario Central (melhor campanha)

Horário: 19h

Onde assistir: ESPN e Disney+

Fluminense ainda luta para se classificar na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

A rodada ainda terá definições importantes envolvendo liderança de grupos e vagas restantes no mata-mata da competição continental.

Jogos da Sul-Americana desta quarta (27)

Botafogo x Caracas Fútbol Club

Horário: 19h

Onde assistir: Paramount+

Vasco x Barracas Central

Horário: 19h

Onde assistir: Paramount+

Bragantino x Carabobo

Horário: 21h30

Onde assistir: ESPN e Disney+

Atlético-MG x Puerto Cabello

Horário: 19h

Onde assistir: ESPN e Disney+

Além dos brasileiros, diversos clubes tradicionais do continente ainda brigam por classificação e pela liderança dos grupos, fator importante para evitar os playoffs da competição.

continua após a publicidade

As transmissões das competições sul-americanas seguem divididas entre TV aberta, canais por assinatura e streaming, com partidas espalhadas entre Globo, ESPN, Disney+ e Paramount+.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.