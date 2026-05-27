Bukayo Saka vira símbolo da reconstrução do Arsenal antes da final da Champions

O Arsenal vive a semana mais importante de sua geração recente. Campeão da Premier League após 22 anos, o clube inglês agora volta suas atenções para a grande final da Champions League, marcada para o próximo sábado (30), diante do PSG. E, entre tantas estrelas do elenco comandado por Mikel Arteta, um nome resume como poucos a trajetória do Arsenal até este momento: Bukayo Saka.

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Cria da base dos Gunners, Saka representa a conexão entre passado, presente e futuro do clube londrino. O atacante chegou ao Arsenal ainda criança e percorreu todas as etapas até estrear como profissional em 2018. Pouco tempo depois, Arteta assumiria o comando da equipe e iniciaria um dos processos de reconstrução mais marcantes do futebol europeu recente, com Saka sendo uma peça crucial desde o início.

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O crescimento dos dois aconteceu praticamente em paralelo. Enquanto Arteta buscava devolver competitividade ao Arsenal, Saka deixava de ser apenas uma promessa para se transformar em protagonista absoluto do time. A evolução técnica, física e mental do camisa 7 acompanhou o amadurecimento do projeto do treinador espanhol.

Hoje, Saka chega ao seu melhor momento no Arsenal, com grandes conquistas. E, para além da sua importância, dentro do time, Saka ganhou uma projeção ainda maior com o espaço que também conquistou na Seleção da Inglaterra. Aos 24 anos, o jogador está convocado para a Copa do Mundo de 2026 e vai para o seu segundo Mundial da carreira, mesmo tão jovem.

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Saka em ação pela Inglaterra (Foto: Adrian DENNIS/AFP)

Números de Saka

Na carreira

359 jogos (302 titular) 95 gols 76 assistências 153 minutos para participar de gol

Pelo Arsenal

311 jogos (265 titular) 81 gols 71 assistências 153 minutos para participar de gol

Na Champions League

28 jogos (25 titular) 13 gols 8 assistências 100 minutos para participar de gol

Com Mikel Arteta

292 jogos (254 titular) 79 gols 65 assistências 153 minutos para participar de gol

Mais do que números, Saka se tornou a cara da nova geração do Arsenal. Um jogador formado em casa, decisivo e identificado com o clube em uma era marcada por jovens talentos. O sucesso do camisa 7 também abriu caminho para que outras joias da base ganhassem espaço e confiança dentro do projeto de Arteta. Como é o caso de Lewis-Skelly, de 19 anos, e Max Dowman, de 16 anos, que estreou esta temporada.

Da frustração à glória

Em 2020, Bukayo Saka publicou em suas redes sociais uma foto abatido no gramado, acompanhada da mensagem: "Vocês merecem mais, torcedores do Arsenal". Após a conquista da Premier League, o atacante refez a imagem — desta vez sorrindo e segurando o troféu. A publicação rapidamente viralizou entre os torcedores e simbolizou a forte conexão criada entre elenco e torcida durante o processo de reconstrução do Arsenal.

Agora, Saka tenta dar o passo definitivo ao lado de Arteta. Depois de devolver o Arsenal ao topo da Inglaterra, a dupla busca encerrar a temporada com o maior título da Europa. Pela frente estará um PSG experiente e recheado de estrelas, mas os Gunners chegam embalados pelo título nacional e pelo melhor momento da era Arteta.

Bukayo Saka, camisa 7 dos Gunners (Divulgação/Arsenal)

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