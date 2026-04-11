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Ancelotti diz que Neymar está 'no caminho certo' e impõe condição para convocação à Copa

Treinador italiano ainda explicou como usaria o camisa 10 no time caso ele seja convocado

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 11/04/2026
10:57
Neymar luta por uma vaga na Copa do Mundo. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
imagem cameraNeymar luta por uma vaga na Copa do Mundo. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
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Em busca de uma vaga na Copa do Mundo, Neymar vive momento decisivo na temporada e tem 11 partidas para disputar e convencer o técnico Carlo Ancelotti a convocá-lo na lista final dos atletas que vão ao Mundial. O atacante do Santos tem sido observado pelo treinador e recebeu elogios do italiano, que vê o camisa 10 em um bom caminho para cravar a vaga na Seleção Brasileira.

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Ancelotti destaca que Neymar tem o mês de abril e o começo do mês de maio para estar apto a jogar a Copa do Mundo, que começa em junho. O técnico tem repetido ao longo das suas entrevistas que o elenco que disputará o Mundial precisar bem preparado fisicamente, ponto que, até então, joga contra o atacante, segundo o italiano.

- Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho, Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo - disse Carlo Ancelotti ao jornal francês L'Équipe.

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O treinador afirmou ao veículo que Neymar é um dos grandes talentos do futebol brasileiro e segue "fazendo história", como ele descreveu, vestindo a camisa do Santos. O nome do atacante é sempre lembrado quando se fala da Seleção Brasileira, fato que Ancelotti compreende e aceita. O italiano voltou a reforçar que o jogador está sempre sendo monitorado por ele e pela CBF.

- Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo - completou.

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Em outras oportunidades, Ancelotti afirmou que Neymar não precisaria ser testado em campo na Seleção para ser convocado. Segundo o treinador, a qualidade técnica do camisa 10 não é questionada. Entretanto, o técnico pondera que, caso esteja no time, ajustes tático serão feitos para aproveitar o que há de melhor no jogador.

- Usaria ele mais centralizado, mais próximo do gol adversário, como ele está jogando atualmente no Santos - explicou o Ancelotti.

Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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