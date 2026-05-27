Cotado em gigante alemão, torcedores mandam recado a Filipe Luís: 'Campeão'

O ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís, está na mira do futebol europeu para a próxima temporada. De acordo com informações da "Sky Sports Alemanha", o brasileiro é o principal alvo da diretoria do Bayer Leverkusen para assumir o comando da equipe. Com a divulgação desse contato, torcedores e internautas mandam mensagem de apoio ao ex-jogador, desejando boa sorte na nova jornada.

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As conversas entre as partes já tiveram início, e o ex-lateral é tratado internamente como a prioridade máxima do clube, embora a cúpula alemã ainda trabalhe com alternativas em caso de fracasso nas negociações.

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Reação da web com provável ida de Filipe Luís ao Bayern

O interesse no profissional brasileiro faz parte de um processo de reformulação no comando técnico do Bayer Leverkusen. O plano da diretoria é definir e garantir o acordo com o novo treinador antes de oficializar a saída do atual comandante, Kasper Hjulmand. O dinamarquês possui contrato válido com o clube até o ano de 2027 e havia assumido a equipe de forma emergencial no início da última temporada, logo após a demissão precoce do holandês Erik ten Hag.

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Trajetória do ex-Flamengo como treinador

Caso a contratação se concretize, esta será a primeira experiência de Filipe Luís como treinador no futebol europeu, continente onde construiu grande parte de sua carreira como atleta, com destaque histórico em suas passagens pelo Atlético de Madrid.

Aos 40 anos, o brasileiro possui uma trajetória curta, porém intensa, à beira do campo. Ele iniciou a sua carreira como treinador nas categorias de base do Flamengo logo após a sua aposentadoria dos gramados.

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Em setembro de 2024, o ex-lateral assumiu a equipe principal do Rubro-Negro e teve um impacto imediato, conduzindo o time às conquistas do Campeonato Brasileiro e da cobiçada Copa Libertadores da América. Apesar dos títulos de grande expressão, o comandante foi desligado do cargo em março deste ano e encontra-se livre no mercado para assinar com uma nova equipe.

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