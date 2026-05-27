A zagueira Isa Haas vive um dos momentos mais marcantes da carreira no futebol internacional. Em uma semana histórica para o futebol feminino do Club América, a brasileira celebrou as conquistas da Liga MX Femenil e da Concacaf W Champions Cup, consolidando uma temporada de destaque com a equipe mexicana e reforçando sua projeção para os próximos compromissos com a Seleção Brasileira.

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Peça importante do sistema defensivo do América, Isa destacou a força coletiva do elenco como um dos pilares para a conquista do "doblete" na temporada. Para a defensora, os títulos são fruto de um trabalho construído diariamente dentro e fora de campo.

— É um momento muito especial para todas nós. Conquistar dois títulos tão importantes em tão pouco tempo é resultado de muito trabalho, dedicação e da força do nosso grupo. Fico muito feliz por fazer parte dessa história e poder contribuir dentro de campo. Sem dúvida, são conquistas que marcam minha carreira e que vou guardar com muito carinho — afirmou a zagueira.

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Isa Haas ergue troféu de campeã (Foto: Imagem/ Reprodução: Liga BBVA Femenil)

União do elenco e foco na Seleção Brasileira

Além do título nacional, o América mostrou força no cenário continental ao conquistar a Concacaf W Champions Cup, reafirmando o crescimento da modalidade no clube e a consistência apresentada ao longo da temporada. Isa ressaltou a união do elenco e o trabalho da comissão técnica como fatores determinantes para o sucesso da equipe.

— Acho que a união do grupo foi um dos principais fatores. Temos um elenco muito comprometido, que trabalha diariamente em busca dos mesmos objetivos. Além disso, a comissão técnica teve um papel fundamental na nossa preparação. Conseguimos manter uma regularidade ao longo da temporada, e isso fez a diferença nos momentos decisivos — destacou.

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Vivendo grande fase no futebol mexicano, Isa também já volta as atenções para os próximos desafios com a Seleção Brasileira. A defensora, que foi convocada por Arthur Elias na última semana, projetou os confrontos diante dos Estados Unidos, em solo brasileiro, como uma oportunidade importante para a evolução da equipe nacional na sequência da temporada.

— A expectativa é muito grande. Enfrentar os Estados Unidos é sempre um grande desafio e uma excelente oportunidade para medir nosso nível diante de uma das principais seleções do mundo. Além disso, jogar em casa, com o apoio da torcida brasileira, torna tudo ainda mais especial. Tenho certeza de que serão jogos importantes para a evolução da nossa equipe e para a sequência da preparação — completou.

Convocada por Arthur Elias, Isa vive boa temporada no México (Foto: Imagem/ Reprodução: Liga BBVA Femenil)

Veja a lista de convocação para os amistosos contra os EUA

Goleiras

Lelê (Corinthians)

Lorena (Kansas City Current)

Kemelli (Fluminense)

Zagueiras

Thais Ferreira (Corinthians)

Isa Haas (América-MEX)

Tarciane (Lyon)

Lauren (Atlético de Madrid)

Mariza (Tigres)

Rafaelle (Orlando Pride)

Laterais

Isabela (PSG)

Aline Gomes (Pachuca)

Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride)

Ary Borges (Angel City)

Yaya (PSG)

Kaylane (Flamengo)

Atacantes

Kerolin (Manchester City)

Dudinha (San Diego Wave)

Gio (Atlético de Madrid)

Marta (Orlando Pride)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Taina Maranhão (Palmeiras)

Gabi Portilho (San Diego Wave)

Ludmila (San Diego Wave)

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