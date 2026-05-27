Presidente do San Lorenzo quer convencer Neymar a jogar no clube
Presidente interino do clube argentino revela plano para atrair o camisa 10 do Santos
O presidente interino do San Lorenzo, Sergio Costantino, revelou um plano inusitado nos bastidores do clube argentino: tentar a contratação do atacante Neymar. De acordo com o dirigente, a estratégia conta com a ajuda fundamental do ex-meia brasileiro Paulo Silas, ídolo histórico da equipe de Buenos Aires, que se ofereceu para atuar diretamente nas conversas com o objetivo de convencer o atual camisa 10 do Santos a atuar no futebol do país vizinho. A declaração foi dada em entrevista à emissora "TNT Sports Argentina".
O interesse da diretoria ganhou força após a recente passagem de Neymar pela Argentina. O Santos enfrentou o San Lorenzo em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e o craque brasileiro atraiu as atenções gerais.
Segundo Costantino, o tratamento respeitoso recebido pelo atleta motivou Paulo Silas a encabeçar a ideia. O dirigente relatou que encontrou o ex-jogador no Brasil, momento em que Silas se colocou à inteira disposição para intermediar uma aproximação com o astro, cujo contrato com o Santos é válido até 31 de dezembro de 2026.
— Assisti ao jogo no Brasil com o Paulo, e ele me disse que se encarregaria de convencer o Neymar. Seria uma honra para nós. Precisamos conversar, mas talvez sejam as ideias malucas que façam a diferença — declarou o presidente do San Lorenzo.
Recepção de Neymar na Argentina
A esperança do clube se apoia na recepção afetuosa que Neymar vivenciou na capital argentina. A relação amistosa teve início logo após o sorteio da Sul-Americana, quando o atacante interagiu com os fãs locais por meio de suas redes sociais. Durante a estadia da delegação santista em Buenos Aires, o jogador atendeu diversos admiradores na porta do hotel e chegou a receber visitas de atletas de clubes rivais, como o meia Galoppo, do River Plate, além de ganhar uma camisa do Boca Juniors entregue por Ander Herrera.
No dia do jogo, o clima de idolatria se manteve dentro do estádio. Após o apito final que decretou o empate entre as equipes, Neymar foi aplaudido de pé pelos torcedores do San Lorenzo, posou para fotos com crianças no campo e chegou a presentear um dos jogadores adversários com as suas próprias chuteiras, atitudes que, segundo a diretoria, aumentaram o entusiasmo interno para tentar viabilizar o negócio no futuro.
