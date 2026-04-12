Após 'brincadeira', jogador argentino é detido e pode ter contrato encerrado
De acordo com jornal argentino, clube avalia encerramento de contrato
- Matéria
- Mais Notícias
Emiliano Endrizzi, atleta do Gimnasia de Jujuy, da Primera Nacional (segunda divisão argentina), foi algemado e conduzido a delegacia neste sábado (11), após fazer uma "brincadeira" e gritar "bomba" dentro de um avião.
Ex-Coritiba assina renovação histórica com o Racing; multa é a maior do futebol argentino
Futebol Internacional
Fortaleza empresta zagueiro para clube do futebol argentino
Fortaleza
Por tentativa de homicídio, meia argentino é preso em partida de futebol
Futebol Internacional
➡️ Atuação de Neymar em Santos x Atlético-MG encanta europeus: 'Em forma'
De acordo com o jornal "Olé", da Argentina, o clube agora avalia encerrar o contrato do atleta.
Quem é Emiliano Endrizzi?
Jogador de 32 anos, Emiliano atua como zagueiro e foi revelado pelo San Lorenzo, tradicional clube argentino (time que Papa Francisco torcia), em 2013. Em sua primeira partida como profissional, o atleta jogou em um empate do clube com o Boca Jrs, pelo placar de 1 a 1. No mesmo ano em que ascendeu ao profissional (2013), o jogador foi transferido.
Depois do San Lorenzo, foi transferido para o Instituto Atlético Central de Córdoba (I.A.C.C), defendendo as cores do clube de 2013 até 2021. Em 2022, Endrizzi foi transferido para o Independiente Rivadavia, onde ficou por apenas um ano. Por fim, Emiliano chegou ao Jujuy, no começo de 2023, equipe onde está até hoje.
Apesar da experiência no futebol argentino, o jogador nunca ganhou grande destaque, passando apenas por pequenos clubes durante sua carreira.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Emiliano cometeu um crime?
Na Argentina, assim como na maioria dos países, existe um protocolo quando há uma chance de bomba. Endrizzi ativou este protocolo após realizar um alarme falso, que fez com que o avião começasse a ser evacuado.
Confira como funciona a lei argentina:
- Código Penal Argentino (Artigo 211): Ameaças de bomba, especialmente as que geram pânico geral ou mobilizam forças de segurança pública, podem ser enquadradas como "intimidação pública".
- Lei Antiterrorista (Lei nº 26.734): Ameaças com o objetivo de semear terror na população ou coagir autoridades públicas a tomar decisões podem ser punidas com agravantes severas sob esta lei.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias