Gabriel Jesus prioriza Europa e afasta retorno a curto prazo ao Palmeiras

Gabriel Jesus tem como prioridade permanecer no futebol europeu, ao menos até o término de seu atual contrato com o Arsenal, válido até meados de 2027. A decisão afasta um retorno a curto prazo do jogador ao Palmeiras, que mantém o atacante no radar desde janelas passadas.

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Atualmente reserva do Arsenal, atual campeão da Premier League e finalista da Champions League ao lado do Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus busca maior minutagem na próxima temporada. A adaptação ao futebol inglês, onde também defendeu as cores do Manchester City e vive há dez anos, faz com que o jogador queira permanecer no país.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o Palmeiras vê com bons olhos um possível retorno de Jesus, formado nas categorias de base do clube. No entanto, não chegou a avançar nas tratativas e sequer enviou proposta.

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A direção do Palmeiras tem como princípio buscar alinhar detalhes nos bastidores com as partes envolvidas para, então, formalizar propostas. A posição de centroavante, inclusive, não aparece como prioridade na próxima janela de transferências, e o clube só irá se movimentar caso haja alguma saída no setor. A mais provável delas é o argentino Flaco López, artilheiro do time na temporada e próximo de confirmar vaga na seleção da Argentina para a Copa do Mundo.

Gabriel Jesus disputou apenas 27 partidas na atual temporada europeia, somando pouco menos de mil minutos em campo. Ao todo, soma seis gols marcados, metade deles na Premier League, além de uma assistência.

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Gabriel Jesus, formado nas categorias de base do Palmeiras, comemora gol pelo Arsenal (Foto: Glyn KIRK/AFP)

Palmeiras mantém relação próxima com Gabriel Jesus

Na Data Fifa de março, quando não foi convocado para defender a Seleção Brasileira, Gabriel Jesus retornou ao Brasil e utilizou a estrutura da Academia de Futebol para manter a forma física no país.

O atacante, inclusive, utilizou o CT do Palmeiras em outras janelas de folga do Arsenal e mantém relação próxima com alguns funcionários do clube paulista. Ainda em 2026, Jesus foi vendido ao futebol inglês por cerca de 33 milhões de euros, na operação mais cara do clube à época.

— O futuro a Deus pertence, é um clube que tenho muito carinho, sou torcedor apaixonado, já falei muito e minha opção, quando voltar ao Brasil, sempre vai ser o Palmeiras — afirmou o atacante, em entrevista à ESPN.

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