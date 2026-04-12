Veja gols de Brasil x Coreia: Seleção goleia em amistoso pré-Copa

A Seleção Brasileira Feminina venceu, na Arena Pantanal, o time da Coreia do Sul. Após show das comandadas de Arthur Elias, o amistoso terminou em 5 a 1, com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha, Kerolin e Tainá Maranhão.

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➡️ Relembre a última vez que a Seleção Feminina jogou em Cuiabá

Veja os gols do jogo:

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Arthur Elias em convocação da Seleção Brasileira Feminina (Foto: Staff Images/CBF)

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Esta partida foi a primeira da série de amistosos da "Fifa Series". Ainda nesta data Fifa feminina, a Seleção irá enfrentar a Zâmbia e o Canadá, todos os jogos no Brasil.

Todos os jogos desta data Fifa serão disputados na Arena Pantanal, palco que o Brasil reencontrou com uma grande coincidência. A última vez que a Seleção Feminina jogou em Cuiabá, foi justamente na mesma Arena, contra a Nova Zelândia, vencendo pelo mesmo placar, de 5 a 1.

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Para esta trinca de amistosos, Arthur Elias apostou em uma equipe que mescla entre jogadoras experientes, menos experientes e estreantes, confira:

Goleiras 🧤

Cláudia (Cruzeiro)

Thaís (Benfica, POR)

Lelê (Corinthians)

Defensoras 🛡️

Tarci (Lyon, FRA)

Mariza (Tigres, MEX)

Fê Palermo (Palmeiras)

Lauren (Atlético de Madrid, ESP)

Thaís Ferreira (Corinthians)

Yasmim (Real Madrid, ESP)

Bela (PSG, FRA)

Tamires (Corinthians)

Gi Fernandes (Corinthians)

Meio-campistas 🧠

Duda Sampaio (Corinthians)

Ana Vitória (Corinthians)

Maiara (Angel City, EUA)

Brena (Palmeiras)

Luana (Orlando Pride, EUA)

Atacantes ⚽