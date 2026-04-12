Veja gols de Brasil x Coreia: Seleção goleia em amistoso pré-Copa
Assim como na última partida da Seleção Feminina em Cuiabá, jogo terminou em 5 a 1
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A Seleção Brasileira Feminina venceu, na Arena Pantanal, o time da Coreia do Sul. Após show das comandadas de Arthur Elias, o amistoso terminou em 5 a 1, com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha, Kerolin e Tainá Maranhão.
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Esta partida foi a primeira da série de amistosos da "Fifa Series". Ainda nesta data Fifa feminina, a Seleção irá enfrentar a Zâmbia e o Canadá, todos os jogos no Brasil.
Todos os jogos desta data Fifa serão disputados na Arena Pantanal, palco que o Brasil reencontrou com uma grande coincidência. A última vez que a Seleção Feminina jogou em Cuiabá, foi justamente na mesma Arena, contra a Nova Zelândia, vencendo pelo mesmo placar, de 5 a 1.
Para esta trinca de amistosos, Arthur Elias apostou em uma equipe que mescla entre jogadoras experientes, menos experientes e estreantes, confira:
Goleiras 🧤
- Cláudia (Cruzeiro)
- Thaís (Benfica, POR)
- Lelê (Corinthians)
Defensoras 🛡️
- Tarci (Lyon, FRA)
- Mariza (Tigres, MEX)
- Fê Palermo (Palmeiras)
- Lauren (Atlético de Madrid, ESP)
- Thaís Ferreira (Corinthians)
- Yasmim (Real Madrid, ESP)
- Bela (PSG, FRA)
- Tamires (Corinthians)
- Gi Fernandes (Corinthians)
Meio-campistas 🧠
- Duda Sampaio (Corinthians)
- Ana Vitória (Corinthians)
- Maiara (Angel City, EUA)
- Brena (Palmeiras)
- Luana (Orlando Pride, EUA)
Atacantes ⚽
- Kerolin (Manchester City, ENG)
- Luany (Atlético de Madrid, ESP)
- Adriana (Al-Qadsiah, KSA)
- Geyse (América, MEX)
- Bia Zaneratto (Kansas, EUA)
- Gabi Zanotti (Corinthians)
- Jaque (Corinthians)
- Jheniffer (Tigres, MEX)
- Tainá Maranhão (Palmeiras)
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