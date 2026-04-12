menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Veja gols de Brasil x Coreia: Seleção goleia em amistoso pré-Copa

Assim como na última partida da Seleção Feminina em Cuiabá, jogo terminou em 5 a 1

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 12/04/2026
00:58
Arena Pantanal: como chegar e onde é cada portão
imagem cameraArena Pantanal: como chegar e onde é cada portão. (Foto: Governo Federal do Brasil)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira Feminina venceu, na Arena Pantanal, o time da Coreia do Sul. Após show das comandadas de Arthur Elias, o amistoso terminou em 5 a 1, com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha, Kerolin e Tainá Maranhão.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Relembre a última vez que a Seleção Feminina jogou em Cuiabá

Veja os gols do jogo:

🤑 Aposte em jogos pelo mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Seleção Brasileira Feminina
Arthur Elias em convocação da Seleção Brasileira Feminina (Foto: Staff Images/CBF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Esta partida foi a primeira da série de amistosos da "Fifa Series". Ainda nesta data Fifa feminina, a Seleção irá enfrentar a Zâmbia e o Canadá, todos os jogos no Brasil.

Todos os jogos desta data Fifa serão disputados na Arena Pantanal, palco que o Brasil reencontrou com uma grande coincidência. A última vez que a Seleção Feminina jogou em Cuiabá, foi justamente na mesma Arena, contra a Nova Zelândia, vencendo pelo mesmo placar, de 5 a 1.

continua após a publicidade

Para esta trinca de amistosos, Arthur Elias apostou em uma equipe que mescla entre jogadoras experientes, menos experientes e estreantes, confira:

Goleiras 🧤

  • Cláudia (Cruzeiro)
  • Thaís (Benfica, POR)
  • Lelê (Corinthians)

Defensoras 🛡️

  • Tarci (Lyon, FRA)
  • Mariza (Tigres, MEX)
  • Fê Palermo (Palmeiras)
  • Lauren (Atlético de Madrid, ESP)
  • Thaís Ferreira (Corinthians)
  • Yasmim (Real Madrid, ESP)
  • Bela (PSG, FRA)
  • Tamires (Corinthians)
  • Gi Fernandes (Corinthians)

Meio-campistas 🧠

  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Ana Vitória (Corinthians)
  • Maiara (Angel City, EUA)
  • Brena (Palmeiras)
  • Luana (Orlando Pride, EUA)

Atacantes ⚽

    1.
  1. Kerolin (Manchester City, ENG)
    2. 2.
  2. Luany (Atlético de Madrid, ESP)
    3. 3.
  3. Adriana (Al-Qadsiah, KSA)
    4. 4.
  4. Geyse (América, MEX)
    5. 5.
  5. Bia Zaneratto (Kansas, EUA)
    6. 6.
  6. Gabi Zanotti (Corinthians)
    7. 7.
  7. Jaque (Corinthians)
    8. 8.
  8. Jheniffer (Tigres, MEX)
    9. 9.
  9. Tainá Maranhão (Palmeiras)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias