Bolívar e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ramón Aguilera Costas, em Santa Cruz de la Sierra, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da Paramount+.

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Ficha do jogo BOL IND Campeonato Copa Libertadores da América 2026 Data e Hora 27/05/2026, 21:30 Local Estadio Ramón Aguilera Costas - Santa Cruz de la Sierra Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Bolívar chega pressionado para a rodada decisiva após campanha irregular na competição. A equipe boliviana venceu apenas metade dos jogos como mandante e ainda não conseguiu triunfar fora de casa nesta Libertadores. Além da busca pela classificação, o confronto também será acompanhado de perto pelo Fluminense, que depende de um tropeço do time boliviano para avançar às oitavas de final.

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A principal novidade para o Bolívar é a mudança do local da partida. O duelo, inicialmente marcado para o Estádio Hernando Siles, em La Paz, foi transferido para Santa Cruz de la Sierra, evitando a altitude tradicional da capital boliviana. Em campo, o técnico Alejandro Restrepo aposta na experiência de Carlos Lampe e na velocidade ofensiva de Dorny Romero para buscar a vitória decisiva.

Do outro lado, o Independiente Rivadavia vive grande fase no torneio continental. A equipe argentina chega invicta e com 100% de aproveitamento fora de casa na competição. O técnico Alfredo Berti contará com o retorno do atacante Sebastián Villa, que viajou diretamente de Bogotá para integrar o elenco após ficar fora da lista final da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026.

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Por outro lado, o Rivadavia terá uma ausência importante: o atacante Alex Arce, artilheiro da atual edição da Libertadores, foi liberado para servir à seleção paraguaia e está fora do confronto. Além disso, Ezequiel Bonifacio e José Florentín entram pendurados e podem desfalcar a equipe nas oitavas em caso de classificação.

Tudo sobre Bolívar x Independiente Rivadavia (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Bolívar 🆚 Independiente Rivadavia

Última rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Ramón Aguilera Costas, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

👁️ Onde assistir: Paramount+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Bolívar

Carlos Lampe; Luis Paz, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría e José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano e Tonino Melgar; Brian Oyola, Dorny Romero e Patricio Rodríguez.

Técnico: Alejandro Restrepo.

⚪ Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Luciano Gómez (Alessandro Riep), Iván Villalba, Sheyko Studer e Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari e Rodrigo Atencio; Matías Fernandez, Fabrizio Sartori e Sebastián Villa.

Técnico: Alfredo Berti.

Bolívar e Independiente Rivadavia se enfrentam pela Libertadores (Foto: Arte/Lance!)

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