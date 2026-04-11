Neymar na Copa? Hulk 'foge' do assunto mas ressalta qualidade do atacante do Santos

Neste sábado, o Santos venceu o Atlético por 1 a 0 na Vila Belmiro, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Hulk comentou sobre a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo.

Neste sábado, o Santos venceu o Atlético por 1 a 0 na Vila Belmiro, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Hulk comentou sobre a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo.

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Questionado sobre o tema, o camisa 7 do Galo desconversou inicialmente, destacando que seu foco está no Atlético e que não cabe a ele decidir sobre a presença do jogador do Santos no torneio. No entanto, Hulk também aproveitou para ressaltar a qualidade do atacante, reconhecendo sua importância no cenário do futebol:

— Eu peço desculpas para vocês, mas eu estava preocupado no jogo. O primeiro objetivo é o Atlético, a instituição, o jogo aqui. Todo mundo sabe da qualidade que o Neymar tem. Não sou eu quem tem que dizer se ele tem que ir ou não. Tem que ir quem é merecedor, se ele merecer com certeza ele vai estar. Seleção brasileira é assim, tem muito jogador de qualidade, e quem merecer vai estar lá para nos representar — afirmou Hulk

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Santos x Atlético

Texto por @julianayamaoka

A partida começou movimentada, com os dois times tentando rodar a bola. Aos quatro minutos, o Galo tentou finalizar após Lodi cruzar rasteiro e a bola sobrar para Cuello bater, conquistando um escanteio.

O Peixe chegou com perigo primeiro com Neymar, que bateu por cima do gol. O Santos reclamou de um possível toque de mão de Alan Franco, mas o árbitro não marcou pênalti. Na sequência, Escobar recebeu cartão amarelo por simulação e, como estava suspenso, não vai jogar a próxima partida, contra o Fluminense.

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Aos 18 minutos, Gabriel Barbosa marcou para o Santos, mas a arbitragem assinalou toque de mão do atacante e anulou o gol. Neymar ficou revoltado com Rafael Klein e reclamou por vários minutos, mas quem acabou advertido foi o próprio Gabigol por reclamação, enquanto Cuca foi expulso após receber dois cartões amarelos em um intervalo de 20 segundos.

O Santos seguiu dominando as principais ações, especialmente pelo lado direito, com Igor Vinícius acionando Neymar com frequência. Aos 25 minutos, o camisa 10 quase marcou ao bater do bico da grande área, em chute colocado que passou perto da trave de Everson. Depois, Gabigol finalizou próximo à linha de fundo e obrigou o goleiro a fazer boa defesa. Bontempo ainda tentou encontrar o camisa 10, que perdeu o tempo da bola e depois foi travado no momento da finalização.

Aos 37 minutos, o Galo respondeu com Hulk, que soltou uma bomba na finalização, mas a bola parou na defesa. Na sequência, Escobar salvou o Santos após Lodi entrar na área e cruzar rasteiro em direção a Natanael, que chegaria livre para finalizar se não fosse o desvio do lateral.

O segundo tempo começou em alta intensidade, mas com erros de finalização por parte do Santos. Gabriel Bontempo perdeu uma boa chance aos 12 minutos, após jogada de Neymar, que lançou Escobar. O argentino cruzou, a bola passou por Gabigol e chegou em Bontempo, que driblou e finalizou para fora.

Moisés saiu do banco de reservas para balançar as redes para o Santos aos 17 minutos da segunda etapa. A jogada começou com uma roubada de bola após erro de Hulk, e Veríssimo encontrou Gabriel Barbosa, que deu assistência para Moisés apenas avançar e finalizar com tranquilidade no gol de Everson.

O Galo respondeu aos 24 minutos com Renan Lodi, exigindo boa defesa de Brazão após uma falha da defesa santista. Neymar quase ampliou para o Peixe em chute rasteiro, mas parou no goleiro.

O Santos ainda teve duas oportunidades para ampliar e definir a partida: primeiro com Neymar, que carregou a bola e finalizou rasteiro; depois com Gabigol, que desperdiçou chance clara cara a cara com o gol. Na sequência, a arbitragem assinalou impedimento no lance, embora a posição fosse legal.

No apito final, ficou a sensação de um jogo intenso do início ao fim, marcado por decisões polêmicas, nervos à flor da pele e momentos de forte pressão dos dois lados. O Santos soube ser mais eficiente no momento decisivo e, mesmo com chances desperdiçadas, sustentou a vantagem até o fim.

Na Vila Belmiro, a vitória ganhou ainda um elemento simbólico especial: o time atuou com uma camisa inédita, que estampava a marca Pelé e resgatava a imagem do Rei em sua icônica comemoração com o soco no ar, um detalhe que contribuiu para a mística da Vila Belmiro, como se a história e a memória também tivesse empurrado o time em busca do resultado diante de mais de 12 mil santistas.