Barcelona x Real Madrid: relembre a história e os recordes do El Clásico

Barcelona e Real Madrid voltam a se enfrentar no dia 25 de outubro, pela décima rodada de LaLiga 2026/27. Um dos confrontos mais tradicionais do futebol mundial, o El Clásico reúne mais de 120 anos de história, marcados por grandes jogadores, resultados expressivos e uma disputa que ultrapassou as fronteiras da Espanha. A partida deste domingo terá transmissão gratuita e exclusiva da CazéTV, às 17h (de Brasília).

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O primeiro encontro entre os clubes aconteceu em 13 de maio de 1902, pela Copa da Coroação, torneio não oficial que terminou com vitória do Barcelona por 3 a 1. Anos depois, em 1929, as equipes disputaram o primeiro clássico pelo Campeonato Espanhol, com triunfo do Real Madrid por 2 a 1.

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Desde então, os dois clubes passaram a protagonizar uma disputa frequente por títulos e protagonismo no futebol espanhol. Em 192 partidas por LALIGA, o Real Madrid soma 80 vitórias, contra 77 do Barcelona, além de 35 empates. A diferença de apenas três triunfos evidencia o equilíbrio do retrospecto na competição.

El Clásico tem goleadas históricas e apelidos tradicionais

A rivalidade entre Barcelona e Real Madrid também se manifesta nos símbolos que identificam cada equipe. O clube catalão é conhecido como blaugrana, referência às cores azul e grená de seu uniforme. Já o Real Madrid recebe o apelido de merengue, associado à tradicional camisa branca.

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Dentro de campo, os confrontos produziram resultados que permanecem na memória dos torcedores. Em 1935, o Real Madrid venceu o Barcelona por 8 a 2, na maior goleada do clássico pelo Campeonato Espanhol. Em 1950, o time catalão respondeu com um triunfo por 7 a 2.

Mais recentemente, em 2009, o Barcelona conquistou uma vitória marcante por 6 a 2 no Santiago Bernabéu. O resultado teve peso na campanha que levou a equipe ao título espanhol naquela temporada e se tornou um dos capítulos mais lembrados da rivalidade.

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Messi lidera a artilharia do confronto

Os grandes jogadores também ajudaram a construir a história do El Clásico. Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estão entre os nomes que marcaram diferentes épocas do duelo.

Entre os recordes individuais, Messi ocupa o primeiro lugar na artilharia histórica do confronto. O argentino marcou 26 gols em 45 partidas contra o Real Madrid, considerando todas as competições. Pelo Campeonato Espanhol, foram 18 gols em 29 jogos.

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A rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo ganhou destaque durante o período em que o argentino defendia o Barcelona e o português vestia a camisa do Real Madrid. Os dois protagonizaram uma sequência de clássicos que ampliou a repercussão internacional do confronto, em uma época de disputas frequentes por títulos e protagonismo individual.

Mesmo após a saída dos dois jogadores do futebol espanhol, as atuações e os números acumulados naquele período continuam entre as principais referências da história recente do El Clásico.

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Barcelona x Real Madrid mobiliza torcedores pelo mundo

A dimensão do confronto vai além dos resultados dentro de campo. As camisas dos clubes são reconhecidas internacionalmente, enquanto as atuações dos jogadores alimentam debates na imprensa esportiva e nas redes sociais.

A identificação dos torcedores com Barcelona ou Real Madrid pode passar pela influência familiar, pela admiração por grandes craques ou pela preferência pelo estilo de jogo de cada equipe. Essa conexão ajuda a explicar por que o clássico desperta interesse em diferentes países, mesmo entre torcedores que não acompanham regularmente o Campeonato Espanhol.

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A cada edição, a rivalidade reúne elementos construídos ao longo de mais de um século: recordes, goleadas, personagens históricos e a expectativa por novos protagonistas.

Onde assistir ao El Clasico

O próximo capítulo será escrito em 25 de outubro, quando Barcelona e Real Madrid se enfrentarem pela décima rodada de LaLiga 2026/27. No Brasil, a partida terá transmissão gratuita e exclusiva da CazéTV, às 17h (de Brasília).