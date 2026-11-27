Lesão de Kane abre disputa pela artilharia da Bundesliga; brasileiro aparece entre os candidatos
Com seis gols pelo RB Leipzig, Rômulo está entre os principais goleadores do Campeonato Alemão, liderado por Niclas Füllkrug, do Werder Bremen
A disputa pela artilharia da Bundesliga 2026/27 ganhou novos candidatos após a lesão de Harry Kane. Com quatro gols em dez partidas, o atacante do Bayern de Munique ficará afastado dos gramados por um longo período, abrindo espaço para outros jogadores na corrida pelo prêmio de goleador do Campeonato Alemão. Entre eles está o brasileiro Rômulo, do RB Leipzig, que soma seis gols em oito jogos e aparece entre os destaques da competição.
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Kane conquistou as últimas três artilharias da Bundesliga desde sua chegada à Alemanha, em 2023. Sem o inglês em campo, a disputa tem Niclas Füllkrug, do Werder Bremen, na liderança, com dez gols, seguido por Patrik Schick, do Bayer Leverkusen, que balançou as redes nove vezes. Michael Gregoritsch, do Augsburg, completa o grupo dos principais goleadores, com oito gols.
Rômulo, por sua vez, chama atenção pela eficiência. O brasileiro tem a melhor média de gols do campeonato entre os jogadores com pelo menos três tentos: uma bola na rede a cada 78 minutos.
1. Niclas Füllkrug – Werder Bremen (10 gols)
O principal candidato à artilharia neste momento é Niclas Füllkrug. Aos 33 anos, o atacante da seleção alemã reencontrou o bom futebol após retornar ao Werder Bremen por empréstimo, depois de passagens por Borussia Dortmund, West Ham e Milan.
Com dez gols em dez partidas, Füllkrug lidera a artilharia e participou diretamente de 11 dos 21 gols marcados pela equipe na competição.
O centroavante já conhece o caminho até o prêmio. Na temporada 2022/23, foi um dos artilheiros da Bundesliga ao lado de Christopher Nkunku, então no RB Leipzig. Na ocasião, os dois terminaram com 16 gols.
Situação do clube: O Werder Bremen ocupa a sexta colocação, com 18 pontos. O próximo compromisso será nesta sexta-feira (27), fora de casa, contra o Borussia Mönchengladbach.
2. Patrik Schick – Bayer Leverkusen (9 gols)
Logo atrás de Füllkrug aparece Patrik Schick. O atacante tcheco soma nove gols em dez partidas e registra o melhor início de temporada de sua trajetória no Bayer Leverkusen, considerando o número de gols nas dez primeiras rodadas.
Além dos tentos, Schick contabiliza duas assistências e ainda não marcou em cobranças de pênalti. O jogador já ultrapassou a marca de 20 gols em outras temporadas do Campeonato Alemão e aparece como um dos candidatos a aproveitar a ausência de Kane na disputa.
Situação do clube: O Bayer Leverkusen está na quinta colocação, com 19 pontos. A equipe enfrenta o Borussia Dortmund fora de casa no domingo (29).
3. Michael Gregoritsch – Augsburg (8 gols)
Uma das surpresas da disputa é Michael Gregoritsch. O atacante da seleção austríaca já marcou oito gols e se tornou uma das principais referências ofensivas do Augsburg.
O desempenho também chama atenção pela eficiência. Gregoritsch precisa de apenas 83 minutos, em média, para marcar um gol, número semelhante ao de Füllkrug, que tem a mesma frequência de tentos.
Situação do clube: O Augsburg ocupa a décima colocação, com 12 pontos. O próximo jogo será contra o Hoffenheim, fora de casa, no domingo (29).
4. Michael Olise – Bayern de Munique (6 gols)
Mesmo com a ausência de Kane, o Bayern de Munique tem outro jogador entre os principais goleadores da Bundesliga. Michael Olise soma seis gols e aparece como uma das principais opções ofensivas da equipe.
Depois de marcar 15 gols em sua primeira temporada pelo clube alemão, o meia-atacante francês busca superar a marca. Com Kane fora de combate, Olise pode ganhar ainda mais protagonismo no setor ofensivo do Bayern.
Situação do clube: O Bayern ocupa a segunda colocação, com 22 pontos, dois atrás do líder Borussia Dortmund. O próximo compromisso será contra o Hamburgo, no sábado (28).
5. Rômulo – RB Leipzig (6 gols)
O brasileiro Rômulo é um dos nomes que merecem atenção na disputa pela artilharia. Com seis gols em apenas oito partidas pelo RB Leipzig, o atacante apresenta a melhor média de gols da Bundesliga entre os jogadores com pelo menos três tentos marcados.
O desempenho representa um gol a cada 78 minutos, índice superior ao dos demais nomes que aparecem entre os principais goleadores do campeonato.
O bom momento individual também acompanha a força ofensiva do Leipzig. A equipe tem o melhor ataque da competição, com 32 gols, e conta com outros jogadores em destaque, como Antonio Nusa e Christopher Nkunku, que já marcaram cinco vezes cada.
Situação do clube: O RB Leipzig ocupa a quarta colocação, com 21 pontos. A equipe enfrenta o Freiburg no domingo (29).
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