Espanhóis dominam a Champions League e fecham rodada com 100% de aproveitamento
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Betis e Villarreal conquistaram vitórias na quinta rodada; três equipes aparecem entre os oito primeiros colocados
Os clubes espanhóis tiveram uma semana de 100% de aproveitamento na Champions League. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis e Villarreal venceram seus compromissos pela quinta rodada e repetiram um feito que havia sido alcançado em outubro: pela segunda vez na história, cinco equipes do país venceram na mesma rodada da competição.
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Com os resultados, todos os representantes da Espanha aparecem entre os 24 primeiros colocados, faixa que garante a classificação para a próxima fase. Além disso, três equipes estão atualmente entre as oito melhores, que avançam diretamente às oitavas de final.
Real Madrid mantém 100% de aproveitamento
O Real Madrid abriu a sequência de vitórias na terça-feira. No Santiago Bernabéu, a equipe venceu o PSV Eindhoven por 5 a 1, de virada, com gols de Fede Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, duas vezes, e Vinícius Júnior.
O resultado manteve os espanhóis com 100% de aproveitamento após cinco partidas, na liderança da tabela, com 15 pontos.
Também na terça-feira, o Real Betis conquistou sua quarta vitória na campanha. Fora de casa, a equipe venceu o Slovan Bratislava por 2 a 0, com dois gols de Cucho Hernández.
Barcelona, Atlético de Madrid e Villarreal fecham rodada
Na quarta-feira, Barcelona, Atlético de Madrid e Villarreal completaram a sequência positiva dos espanhóis.
O Barcelona venceu o Sabah por 4 a 1, em Baku, com dois gols de Anthony Gordon e tentos de Karim Adeyemi e Gabriel Jesus. Já o Atlético de Madrid derrotou o Viking por 2 a 0, no Riyadh Air Metropolitano. Alexander Sørloth e Julián Álvarez marcaram ainda no primeiro tempo.
O Villarreal encerrou a participação espanhola com uma vitória por 1 a 0 sobre o Slavia Praga. Tajon Buchanan anotou o único gol da partida aos 17 minutos da segunda etapa.
Veja a situação dos clubes espanhóis na Champions League
Após cinco rodadas, três equipes da Espanha ocupam posições entre os oito primeiros colocados, que garantem vaga direta nas oitavas de final.
- 1º – Real Madrid: 15 pontos
- 4º – Barcelona: 12 pontos
- 6º – Real Betis: 12 pontos
- 18º – Atlético de Madrid: 7 pontos
- 24º – Villarreal: 6 pontos
Atlético de Madrid e Villarreal aparecem na zona de classificação para os playoffs, disputados pelas equipes que terminarem entre a nona e a 24ª posição.
Espanha disputa vagas extras na próxima edição
Os resultados também têm impacto no ranking de coeficientes da UEFA. Com oito clubes espanhóis nas três competições europeias organizadas pela entidade, o país disputa uma das duas vagas adicionais na próxima edição da Liga dos Campeões.
Na temporada passada, a Espanha terminou na segunda colocação do ranking e garantiu o benefício, que amplia o número de representantes do país no principal torneio de clubes da Europa.
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