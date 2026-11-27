Os clubes espanhóis tiveram uma semana de 100% de aproveitamento na Champions League. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis e Villarreal venceram seus compromissos pela quinta rodada e repetiram um feito que havia sido alcançado em outubro: pela segunda vez na história, cinco equipes do país venceram na mesma rodada da competição.

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Com os resultados, todos os representantes da Espanha aparecem entre os 24 primeiros colocados, faixa que garante a classificação para a próxima fase. Além disso, três equipes estão atualmente entre as oito melhores, que avançam diretamente às oitavas de final.

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Real Madrid mantém 100% de aproveitamento

O Real Madrid abriu a sequência de vitórias na terça-feira. No Santiago Bernabéu, a equipe venceu o PSV Eindhoven por 5 a 1, de virada, com gols de Fede Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, duas vezes, e Vinícius Júnior.

O resultado manteve os espanhóis com 100% de aproveitamento após cinco partidas, na liderança da tabela, com 15 pontos.

Também na terça-feira, o Real Betis conquistou sua quarta vitória na campanha. Fora de casa, a equipe venceu o Slovan Bratislava por 2 a 0, com dois gols de Cucho Hernández.

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Veja todos os jogos deste sábado (28) (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Barcelona, Atlético de Madrid e Villarreal fecham rodada

Na quarta-feira, Barcelona, Atlético de Madrid e Villarreal completaram a sequência positiva dos espanhóis.

O Barcelona venceu o Sabah por 4 a 1, em Baku, com dois gols de Anthony Gordon e tentos de Karim Adeyemi e Gabriel Jesus. Já o Atlético de Madrid derrotou o Viking por 2 a 0, no Riyadh Air Metropolitano. Alexander Sørloth e Julián Álvarez marcaram ainda no primeiro tempo.

O Villarreal encerrou a participação espanhola com uma vitória por 1 a 0 sobre o Slavia Praga. Tajon Buchanan anotou o único gol da partida aos 17 minutos da segunda etapa.

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Veja a situação dos clubes espanhóis na Champions League

Após cinco rodadas, três equipes da Espanha ocupam posições entre os oito primeiros colocados, que garantem vaga direta nas oitavas de final.

1º – Real Madrid: 15 pontos

15 pontos 4º – Barcelona: 12 pontos

12 pontos 6º – Real Betis: 12 pontos

12 pontos 18º – Atlético de Madrid: 7 pontos

7 pontos 24º – Villarreal: 6 pontos

Atlético de Madrid e Villarreal aparecem na zona de classificação para os playoffs, disputados pelas equipes que terminarem entre a nona e a 24ª posição.

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Espanha disputa vagas extras na próxima edição

Os resultados também têm impacto no ranking de coeficientes da UEFA. Com oito clubes espanhóis nas três competições europeias organizadas pela entidade, o país disputa uma das duas vagas adicionais na próxima edição da Liga dos Campeões.

Na temporada passada, a Espanha terminou na segunda colocação do ranking e garantiu o benefício, que amplia o número de representantes do país no principal torneio de clubes da Europa.