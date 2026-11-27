Ex-Bahia e Vitória, Flávio Medeiros alcança marca especial na Arábia Saudita
Volante completou 350 jogos como profissional em reencontro com antiga equipe
Flávio Medeiros viveu uma noite especial nesta quinta-feira (26), ao atingir a marca de 350 jogos como profissional. O feito aconteceu justamente em um reencontro com o Al Taawoun, clube que defendeu durante quatro temporadas na Arábia Saudita. Atualmente no Al Faisaly, o volante participou do empate por 2 a 2 com o Diriyah, pela 13ª rodada do campeonato nacional, em uma partida marcada pela reação da equipe após sair atrás por dois gols.
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O confronto foi disputado em Buraydah, cidade onde Flávio construiu parte importante de sua trajetória no futebol saudita. O Al Faisaly chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas reagiu na segunda etapa e garantiu a igualdade nos minutos finais. O resultado deixou a equipe na 14ª colocação da tabela, em uma disputa na qual busca se afastar da zona de rebaixamento.
Titular e peça importante no meio-campo, o brasileiro soma nove partidas na temporada, com um gol decisivo e uma assistência. Em sua quinta temporada no futebol saudita, o camisa 8 segue contribuindo para o desempenho da equipe, que voltou à elite por meio do acesso direto.
— Voltar a Buraydah, cidade onde morei e joguei por quatro anos, trouxe boas lembranças. No caminho do hotel, passei em frente ao condomínio onde morava e pelo trajeto dos treinos, e hoje reencontrei um estádio onde vivi momentos muito felizes na minha passagem pelo antigo clube. Chegar a 350 jogos como profissional também é um motivo de grande orgulho para mim. Dentro de campo, foi um jogo difícil, em que saímos atrás, mas mostramos resiliência para reagir e dominar o segundo tempo. Poderíamos até ter saído com a vitória, mas esse ponto vai ser importante na sequência do campeonato — afirmou Flávio.
Trajetória no futebol
Revelado pelo Vitória em 2015, Flávio Medeiros ganhou espaço no futebol baiano e também vestiu a camisa do Bahia, clube pelo qual conquistou dois títulos estaduais. Após a passagem pelo futebol brasileiro, o volante se transferiu para a Turquia, onde defendeu Trabzonspor e Giresunspor por duas temporadas.
Em 2022, iniciou sua trajetória na Arábia Saudita com a chegada ao Al Taawoun. Ao longo de quatro anos, disputou competições continentais, incluindo a Champions League da Ásia, e consolidou seu espaço no futebol local. Após o fim do vínculo, recebeu sondagens de outros mercados, mas optou por continuar no país e acertou com o Al Faisaly.
O próximo compromisso do brasileiro será na sexta-feira (4 de dezembro), quando o Al Faisaly visita o Al Ahli pela 14ª rodada da Liga Saudita. Na 14ª posição, a equipe busca somar pontos para se manter fora da zona de rebaixamento.
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