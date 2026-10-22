El Clásico tem brasileiros como protagonistas; veja os maiores artilheiros

O El Clásico entre Real Madrid e Barcelona reúne alguns dos maiores nomes do futebol mundial e tem uma presença brasileira marcante ao longo da história. De Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo a Vinícius Júnior e Raphinha, jogadores do Brasil protagonizaram momentos importantes no duelo. A próxima edição será disputada neste domingo, com transmissão exclusiva da CazéTV no Brasil.

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Os elencos atuais dos dois clubes contam com cinco brasileiros: Raphinha e Gabriel Jesus, pelo Barcelona, além de Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão, pelo Real Madrid. Gabriel Jesus pode disputar seu primeiro El Clásico, enquanto Vini está suspenso e não estará à disposição da equipe merengue.

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Nomes que marcaram época como artilheiros no El Clásico (Foto: Arte/Lance!)

Vini Jr lidera artilharia brasileira no El Clásico

Entre os brasileiros que marcaram gols no confronto, Vini Jr aparece na primeira posição, com oito tentos. Raphinha vem logo atrás, com sete, enquanto Ronaldo Fenômeno e Evaristo de Macedo somam seis gols cada.

A lista reúne jogadores de diferentes gerações que deixaram sua marca na rivalidade espanhola. Com a ausência de Vinícius, Raphinha terá a oportunidade de se aproximar do compatriota ou até igualar a liderança entre os brasileiros, caso balance as redes.

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Ronaldo Fenômeno defendeu os dois gigantes

Ronaldo Fenômeno é um dos nomes mais emblemáticos da lista. O atacante chegou ao Barcelona na temporada 1996/97, após passagem pelo PSV, e rapidamente se destacou pela capacidade de decidir partidas e marcar gols. Em 1997, transferiu-se para a Inter de Milão e retornou à Espanha em 2002, dessa vez para defender o Real Madrid.

Ao todo, Ronaldo marcou seis gols no El Clásico: dois pelo Barcelona e quatro pelo Real Madrid. O brasileiro também conquistou a Bola de Ouro em 1997 e voltou a receber o prêmio em 2002, após vencer a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

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Ronaldinho e Rivaldo marcaram época pelo Barcelona

Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho também figuram entre os brasileiros de destaque no clássico, com cinco gols cada pelo Barcelona.

Bola de Ouro em 1999, Rivaldo foi um dos principais jogadores do clube catalão no fim dos anos 1990. Ronaldinho, premiado em 2005, tornou-se um dos grandes símbolos da equipe que voltou a conquistar a Champions League na temporada 2005/06.

Uma de suas atuações mais lembradas aconteceu em novembro de 2005. Na vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, Ronaldinho marcou duas vezes e encantou até os torcedores rivais, que o aplaudiram de pé.

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Roberto Carlos, Marcelo, Neymar e Romário também fizeram história

A presença brasileira no El Clásico atravessa diferentes épocas. Roberto Carlos disputou mais de 500 partidas pelo Real Madrid e marcou dois gols em confrontos de LaLiga contra o Barcelona. Marcelo, por sua vez, construiu uma trajetória vitoriosa com a camisa merengue, conquistando cinco títulos da Champions League e seis do Campeonato Espanhol.

Neymar também deixou sua marca pelo Barcelona. Em sua estreia no clássico, em 2013, marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid, no Camp Nou.

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Outro destaque histórico é Romário. Integrante do chamado Dream Team de Johan Cruyff, o atacante foi decisivo na temporada 1993/94 e protagonizou uma das atuações mais memoráveis da rivalidade: marcou três gols na vitória por 5 a 0 do Barcelona sobre o Real Madrid, em 1994.

Raphinha pode aproveitar ausência de Vinícius

Com Vini Jr fora do próximo El Clásico por suspensão, Raphinha terá a chance de ampliar sua marca na história do confronto. O brasileiro do Barcelona soma sete gols, apenas um a menos que o atacante do Real Madrid.