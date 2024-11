Reforços não engrenam e frustram terceira geração de ‘Galácticos’ no Real Madrid

Nem o torcedor mais pessimista do Real Madrid imaginaria que o clube estaria em crise a esta altura da temporada, especialmente após as contratações de Mbappé e Endrick na última janela de transferências. A chegada de ambos fez com que muitos se lembrassem das eras dos "Galácticos", quando o clube contratava os melhores jogadores do mundo para montar elencos estrelados - e nem sempre equilibrados.

Entretanto, a má fase dos dois jogadores - e, por coincidência, os únicos reforços do clube na temporada - dão um choque de realidade naqueles que esperavam placares elásticos e grandes atuações do time de Carlo Ancelotti apenas pelos nomes de peso.

O caso mais emblemático talvez seja o de Mbappé. Mesmo contratado a custo-zero, o francês chegou ao clube espanhol como a "cereja do bolo" de um time que tinha acabado de conquistar sua 15ª taça da Champions League. A estreia com gol e título diante da Atalanta (Itália), pela Supercopa da Uefa, fez com que a expectativa sobre o rendimento do jogador se elevasse ainda mais.

No último mês de outubro, no entanto, o craque se viu em meio a uma série de polêmicas extracampo das quais não está acostumado. As situações, de tão inusitadas, se sobrepuseram ao seu futebol, começando pela sua ausência nos jogos da França na última Data Fifa: quando Didier Deschamps convocou os Bleus, Mbappé estava machucado e, por isso, ficou fora da lista do técnico. Porém, um dia depois da convocação o craque atuou normalmente pelo Real Madrid em jogo de La Liga.

Polêmicas extracampo ofuscaram o futebol de Mbappé, que se tornou alvo fácil para críticas (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

A atitude levantou suspeitas com relação ao real interesse de Mbappé em defender a seleção francesa. O tradicional "Footmercato", da Itália, chegou a noticiar que o jogador teria pedido ao técnico que não fosse mais convocado em jogos de menor importância. A situação gerou ainda mais desconforto quando Mbappé foi flagrado em uma boate na Suécia enquanto a França atuava.

Mas a situação mais delicada eclodiu quando o jornal "Aftonbladet", da Suécia, noticiou que Mbappé poderia estar envolvido em um caso de estupro ocorrido no mesmo hotel em que estava hospedado. Embora o caso siga sob investigação, a imagem do atacante saiu ainda mais arranhada do que já estava.

A consequência destes casos foi a não convocação do craque para a Data Fifa de novembro, quando a França enfrenta Israel e Itália, nos dias 14 e 17 respectivamente, pela Liga das Nações da Uefa. Deschamps tentou despistar sobre as causas da sua decisão, mas não conseguiu abafar o constrangimento criado.

Ancelotti não tem conseguido administrar os problemas do Real Madrid na atual temporada (Foto: Thomas COEX / AFP)

Após os elogios, o 'sumiço' de Endrick o Real Madrid

A situação de Endrick, por outro lado, passa bem longe de problemas extracampo. Na verdade, era até esperada, não fossem os indícios dados por Ancelotti de que o atacante disputava vaga no ataque do Real Madrid nas mesmas condições que Bellingham, Vini Jr, Rodrygo e Mbappé, o quarteto estrelado da equipe.

Na última quinta-feira (7), o atacante atingiu a marca negativa de um mês sem entrar em campo. Curiosamente, sua última partida foi justamente na única oportunidade que teve como titular da equipe, diante do Lille (França), pela Champions League.

Até essa ocasião, entretanto, o jogador recebia elogios constantes de Ancelotti em entrevistas coletivas. Junto das palavras de apoio, veio a promessa: Endrick logo ganharia uma oportunidade como titular do Real Madrid.

Endrick não sai do banco do Real Madrid há mais de um mês (Foto: Reprodução/Instagram)

O reconhecimento do técnico, no entanto, parecia muito mais uma forma de acalmar os ânimos do jogador e de seu estafe, que já pensavam em um empréstimo na virada do ano em busca de mais oportunidades de atuar, do que uma análise sincera sobre a situação do brasileiro no elenco merengue.

De qualquer forma, a consequência do sumiço do atacante foi a perda de espaço na Seleção Brasileira: assim como Mbappé na França, Endrick sequer foi convocado por Dorival Júnior para atuar diante de Venezuela e Uruguai na próxima Data Fifa.

Ainda é cedo para falar em fracasso, mas inegavelmente a terceira versão dos "Galácticos" tem enfrentado dificuldades, com futebol e resultados abaixo do esperado. Logo a temporada entra em sua reta decisiva e fica a expectativa por ver se Mbappé e Endrick conseguirão se recuperar e ajudar o Real Madrid a conquistar algum título.

