Mbappé foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Franck Fife / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 11:20 • Paris (FRA)

Kylian Mbappé está novamente fora da lista de convocados da França para a Liga das Nações. O atacante vive momento questionável no Real Madrid e passou por uma polêmica na última Data Fifa - quando também não foi chamado -, e Didier Deschamps optou por mantê-lo fora da lista.

➡️ Fifa notifica clubes mexicanos em impeditivo para o Mundial de 2025

Durante os jogos dos Bleus em outubro, o capitão da seleção francesa estava em momento de recuperação de uma lesão muscular e não foi convocado. Na paralisação, viajou para Estocolmo e curtiu a noite sueca, mas seu nome está ligado a um caso de agressão sexual ocorrido no hotel onde se hospedou. As investigações estão em andamento no país, e o craque mantém a posição negativa sobre a situação.

Questionado durante a convocação se a ausência de Mbappé veio da parte do jogador, Deschamps disse que houve diálogo entre ambos e omitiu as razões pela escolha.

- Eu cheguei a conversar com Kylian no período, e ele queria vir conosco. Não houve nenhum problema, apenas achei melhor agir desta maneira - afirmou o treinador.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🔵 MBAPPÉ FORA: VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DA FRANÇA

🧤 Goleiros: Lucas Chevalier, Mike Maignan e Brice Samba

🛡️ Defensores: Jonathan Clauss, Lucas Digne, Wesley Fofana, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba e Dayot Upamecano

🧠 Meio-campistas: Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot e Warren Zaïre-Emery

🥅 Atacantes: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku, Michael Olise e Marcus Thuram

Didier Deschamps deixou Mbappé fora da convocação da França pela segunda vez seguida (Foto: Franck Fife / AFP)

A França entra em campo buscando garantir a classificação rumo às quartas de final da Nations League. No dia 14 de novembro, recebe a seleção de Israel no Stade de France; três dias depois, visita a Itália no Giuseppe Meazza, em confronto direto pela liderança do grupo A2 da competição.