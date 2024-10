Como Ancelotti fez Endrick esquecer empréstimo e permanecer no Real Madrid

Endrick deve permanecer no Real Madrid na segunda metade da atual temporada (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 05:30 • Madri (ESP)

Endrick está satisfeito no Real Madrid e não buscará mais um empréstimo ao final do ano. Pelo menos é o que informa o jornal "As", da Espanha, que informou há cerca de dois meses que o estafe do atacante avaliava um empréstimo na janela do final do ano caso a falta de oportunidades atrapalhasse o desenvolvimento do atleta.

Entretanto, segundo a publicação, as oportunidades que o atacante tem recebido na equipe até o momento "superam as expectativas". Parte dessa mudança de pensamento se deve ao esforço do jogador nos treinos, claro. Mas o técnico Carlo Ancelotti também teve a sua parcela de contribuição.

Conhecido pela facilidade com que administra o vestiário das equipes que dirige, o italiano reconheceu o bom desempenho de Endrick nos trabalhos diários. Mais que isso: o treinador sempre fazia questão de exaltar o atacante em declarações públicas.

Quando o brasileiro marcou seu primeiro gol pelo clube na Champions League, durante a vitória merengue por 3 a 1 sobre o Stuttgart (Alemanha), Ancelotti não apenas elogiou a coragem do jovem em arriscar um lance improvável - finalização de fora da área com dois companheiros passando em melhor posição - como garantiu que o premiaria com a titularidade assim que possível.

- Ele foi muito corajoso, pois era a bola final da partida. A melhor solução ali era aproveitar o "três contra um", mas ele fez o que fez muito bem. Ele é capaz de fazer coisas que ninguém pensa, porque eu não pensava que ele ia chutar dali. Isso é um dom, que ele mostra nos jogos e treinos - afirmou após a vitória sobre os alemães.

Declarações públicas de Ancelotti não foram apenas elogios a Endrick, mas também um pedido de paciência nas entrelinhas (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

As falas de Ancelotti não serviram apenas para valorizar seu jogador, mas também foram uma maneira de pedir paciência nas entrelinhas. Isso porque além de superar a concorrência de Mbappé, Rodrygo e Vini Jr, titulares da equipe, Endrick também tem à sua frente jogadores como Arda Güler e Brahim Díaz, que já faziam parte do elenco na última temporada e, naturalmente, têm vantagem na busca por uma vaga na equipe.

Outro fator que poderia reduzir as oportunidades do jogador é uma desconfiança do próprio Ancelotti com relação ao sistema tático da equipe. O técnico considera que a escalação com três atacantes (mais o meia Bellingham) deixa a equipe exposta e, por isso, gostaria de utilizar um quarto jogador no meio-campo mais vezes durante a temporada, como no clássico diante do Atlético de Madrid (empate por 1 a 1).

Na ocasião, Mbappé estava suspenso, e jornais espanhóis até levantaram a possibilidade de que Endrick atuasse na vaga do francês. Mas o brasileiro permaneceu no banco e viu Modric entrar na posição. O jovem, no entanto, não se abalou e recebeu a tão esperada chance entre os titulares logo no jogo seguinte, na derrota do Real Madrid por 1 a 0 diante do Lille (França), pela Champions League.

Na temporada, Endrick atuou em nove dos 12 jogos do Real Madrid, quase sempre entrando nos minutos finais das partidas. O atacante marcou dois gols e ainda não deu assistências. A próxima oportunidade do brasileiro acontece neste sábado (18), às 16h (hora de Brasília), diante do Celta de Vigo pela 10ª rodada de La Liga.

Endrick segue buscando seu espaço entre os titulares do Real Madrid (Foto: Sergei GAPON / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

CELTA DE VIGO X REAL MADRID

10ª RODADA- LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 19 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Balaídos, em Vigo (Espanha)

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CELTA DE VIGO: Vicente Guaita; Javier Manquillo, Carl Starfelt, Marcos Alonso e Óscar Mingueza; Damián Rodríguez, Fran Beltrán e Hugo Álvarez; Borja Iglesias, Williot Swedberg e Alfon González Técnico: Claudio Giráldez.

REAL MADRID: Courtois (Lunin); Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, Éder Militão e Ferland Mendy; Valverde, Jude Bellingham e Tchouameni; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

