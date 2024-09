Carlo Ancelotti (Foto: JAIME REINA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 09:38 • Madri (ESP)

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, voltou a rasgar elogios a Endrick. O brasileiro, que marcou na vitória merengue sobre o Stuttgart por 3 a 1, em sua estreia na Champions League, vem ganhando a confiança da torcida e do comandante, que lhe prometeu titularidade em um futuro próximo.

- Ele vai ser titular em algum dos próximos jogos, e será titular em muitas partidas do Real Madrid. A qualidade que ele tem deixa isso bem óbvio. É um garoto humilde, que fala pouco e trabalhar muito. Isso me agrada bastante - disse o italiano.

No jogo continental, Endrick entrou aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Bellingham, e teve duas ações ofensivas. Primeiro, deu grande passe para Vini Jr, que parou em ótima defesa do goleiro Nübel; no último lance do jogo, mesmo tendo o compatriota e Mbappé como opções, optou por chutar de longe e marcou seu segundo gol com a camisa merengue.

Ganhando oportunidades com Carlo Ancelotti, Endrick já tem dois gols pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Até o momento, o ex-Palmeiras soma 20 minutos em campo, distribuídos em cinco partidas, e dois gols. Disputando posição com estrelas como Mbappé e Rodrygo, o centroavante estará disponível novamente para sua equipe no sábado (21), quando o Real recebe o Espanyol no Santiago Bernabéu às 16h (de Brasília), pela quinta rodada de La Liga.