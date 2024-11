ANÁLISE: Sem espaço no Real Madrid, Endrick perde o que tinha na Seleção

Endrick no banco diante do Deportivo Alaves, pelo Campeonato Espanhol (Foto: Javier Soriano / AFP)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 01/11/2024 - 18:32 • Rio de Janeiro

Há exatamente um ano, Endrick era apontado como o futuro da Seleção Brasileira. Naquele 1º de novembro de 2023, seus dois gols e sua atuação pelo Palmeiras na virada épica por 4 a 3 sobre o Botafogo, pelo Brasileirão, o alçaram à condição de craque. Àquela altura, o atacante já estava negociado com o Real Madrid, e cada drible ou gol ganhava outra dimensão.

Poucos meses depois, a chegada de Dorival Júnior à Seleção Brasileira veio acompanhada de um interesse adicional: quando Endrick seria titular do time? E esse interesse virou pressão sobre o técnico sobretudo a partir de 26 de março, quando o atacante marcou um dos gols do empate por 3 a 3 do Brasil com a Espanha justamente no Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid que viraria sua casa a partir de julho deste ano.

Endrick, de fato, pedia passagem. Porque o Brasil vinha de uma temporada péssima, onde tudo dera errado — da tentativa da CBF de contratar Carlo Ancelotti à opção de usar Fernando Diniz como técnico tampão, passando por um futebol pobre e nada convidativo.

Para completar, o então jogador do Palmeiras era a opção do banco da Seleção Brasileira que resolvia. Era ele quem era chamado por Dorival Júnior sempre que a coisa apertava, e na maioria das vezes resolvia. Tanto que, junto com Rodrygo e Raphinha, ele é um dos artilheiros do Brasil na ‘Era Dorival’, com três gols.

Real Madrid vira explicação para Endrick não ser convocado

Mas quis o destino, e sua insistência em pregar ironias, que a tão esperada chegada ao Real Madrid tivesse efeito contrário: em vez de servir como justificativa para Endrick cravar sua titularidade na Seleção Brasileira, o time espanhol virou explicação para o atacante deixar até mesmo de ser convocado.

“Ele está hoje em um momento de transição, vivendo um processo natural. Tudo isso demanda tempo”, disse Dorival Júnior nesta sexta-feira, após anunciar os convocados para os jogos com Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias e deixar Endrick de fora pela primeira vez. “Tudo é questão de que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube, com calma e paciência para reconquistar seu espaço.”

No Real Madrid, a última vez que ele foi titular foi no início de outubro, diante do Lille, pela UEFA Champions. Nos últimos quatro jogos, Endrick nem sequer entrou em campo. É visível que o atacante ainda não encontrou seu espaço no clube espanhol.

E, se não encontrar nos próximos meses, vai demorar para achar aquele que tanto mereceu na Seleção Brasileira.