Vilão do Chelsea contra Flamengo pode sair por mais de meio bilhão de reais

O atacante Nicolas Jackson, do Chelsea, pode estar de saída da Inglaterra. Com o interesse do Milan, da Itália, no jogador, o time inglês estabeleceu o valor de 100 milhões de libras para a venda, o correspondente a mais de R$ 752 milhões na cotação atual, conforme noticiado pelo jornal britânico "Daily Mail".

O senegalês de 24 anos – que foi expulso na partida contra o Flamengo, pelo Mundial de Clubes – também teria interesse na transação por ter perdido espaço na equipe, comandada pelo treinador Enzo Maresca, com as chegadas de Liam Delap e, mais recentemente, João Pedro, que tem brilhado na competição. Apesar disso, os Blues não têm pressa para negociar o jogador, que tem contrato até 2033. Do outro lado, o Milan busca um novo atacante após o retorno de Tammy Abraham à Roma com o fim de seu empréstimo e o término do contrato do sérvio Luka Jović.

⚽ Trajetória de Nicolas Jackson, do Chelsea

O atacante começou no Casa Sports, do Senegal, e logo chamou atenção de olheiros europeus. Foi contratado pelo Villarreal, da Espanha, onde se destacou no time B antes de subir ao elenco principal. Ganhou projeção na temporada 2022/23, com boas atuações e gols na La Liga. Pelo time espanhol, foram 48 jogos, com 13 gols e 5 assistências

Contratado pelo Chelsea em 2023, o atacante senegalês alternou ótimos momentos com períodos de irregularidade na Premier League. Ainda jovem e com mercado na Europa, Jackson é visto como um jogador promissor que pode buscar novos ares para retomar a regularidade e evoluir seu jogo. No time londrino, fez 78 partidas, somando 30 gols e 11 assistências.